Без кресла и бормашины: стоматолог преодолел 10 620 км к детям в Перу, и лечил их зубы с фонариком на голове

Это не первая зарубежная поездка Шармы для оказания стоматологической помощи: ранее он ездил к сирийской границе и в горы Марокко. Он отметил: «Зубная боль — это действительно очень сильная боль для людей, у которых в этих сельских районах нет доступа к стоматологии, тогда как то, что здесь может быть простой пломбой, там часто означает, что зуб придётся удалять. Как только теряешь зубы, страдает здоровье полости рта... Мы посещали школы и проводили обучение по уходу за полостью рта, что важно как долговременное наследие — не только лечить, но и обучать».