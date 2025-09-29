Без кресла и бормашины: стоматолог преодолел 10 620 км к детям в Перу, и лечил их зубы с фонариком на голове
Стоматолог вернулся в Англию из поездки в Перу протяжённостью 6600 миль (10 600 км), где он оказал неотложную стоматологическую помощь более чем 1000 детям в сельских районах.
Гаутам Шарма работает в стоматологической клинике West Earlham Dental Practice в Норвиче (Англия) и является частью организации Dental Mavericks. Её цель — оказывать стоматологическую помощь уязвимым сообществам, сосредотачиваясь на устранении зубной боли с помощью достойного и ориентированного на пациента ухода.
Шарма сказал: «У нас нет лучшего кресла или лучшего освещения, но когда ты лечишь людей на раскладном стуле с налобным фонарём, это действительно возвращает тебя к тому, почему ты стал стоматологом».
Это не первая зарубежная поездка Шармы для оказания стоматологической помощи: ранее он ездил к сирийской границе и в горы Марокко. Он отметил: «Зубная боль — это действительно очень сильная боль для людей, у которых в этих сельских районах нет доступа к стоматологии, тогда как то, что здесь может быть простой пломбой, там часто означает, что зуб придётся удалять. Как только теряешь зубы, страдает здоровье полости рта... Мы посещали школы и проводили обучение по уходу за полостью рта, что важно как долговременное наследие — не только лечить, но и обучать».
Шарма говорит, что лечение там весьма проблематично, и стоматологи привозят своё оборудование из-за отсутствия бормашин на месте. Он добавил, что пациенты его клиники в Норфолке поддерживают его инициативу. «Нам поступало много пожертвований: вязаные игрушки, футболки с символикой Норвича, зубные щётки и паста... это показывает, что людям не всё равно», — сказал он.
Одним из самых запоминающихся моментов поездки для него стало лечение ребёнка.
«Был один мальчик. Он пришел, когда мы уже закрывали клинику; он страдал от боли, и в итоге мы удалили зуб, который в нашей стране, возможно, удалось бы спасти, - рассказал он. - Можно было увидеть слёзы на его глазах и радость, потому что он больше не испытывал эту боль и не заставлял родителей тратить деньги на поездку в большой город. Это было действительно вознаграждающе».
Шарма сообщил, что в следующем году планирует отправиться в ещё одну поездку с благотворительной организацией Dental Mavericks.