Продукты-провокаторы: что исключить из рациона, чтобы остановить выпадение волос
Последние исследования показывают: на здоровье и густоту волос влияют не только гены и возраст, но и рацион. Алкоголь, сладкие напитки и недостаток белка способны ускорить выпадение волос, тогда как богатые питательными веществами продукты помогают сохранить их рост.
Не исключено, что причина выпадения волос и их постепенного истончения кроется не в возрасте, а в рационе и напитках, которые вы употребляете. Новейшие исследования показывают: одни продукты провоцируют потерю волос, тогда как другие способствуют их росту, сообщает MedicalXpress.
В статье, опубликованной в журнале Nutrition and Health, говорится, что алкоголь и напитки с высоким содержанием сахара связаны с повышенным риском выпадения волос. Учёные проанализировали 17 исследований, посвящённых влиянию диеты на состояние волос.
"При большом потреблении сахара происходит резкий скачок инсулина, вызывающий воспаление и нарушающий естественные циклы роста волос", — объясняет дипломированный диетолог, доцент кафедры пищевых наук Университета Флориды Лаура Акоста.
Что касается алкоголя, он не вызывает выпадение волос напрямую. "Алкоголь не является прямой причиной выпадения, но способствует дефициту питательных веществ, ухудшению их усвоения, нагрузке на печень, плохому сну и системному воспалению — все это негативно сказывается на росте волос", — добавляет Акоста.
Кроме того, выпадение волос может быть связано с недостатком белка. По словам Акосты, ежедневно необходимо употреблять минимум 0,5 грамма белка на килограмм веса. В статье также отмечается, что для здоровья и роста волос полезны соевые продукты (например, эдамаме и тофу) и крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста), которые способны снизить риск выпадения.
Акоста советует контролировать уровень железа, цинка и биотина (витамина B7), дефицит которых может привести к выпадению или истончению волос. Взрослым рекомендуется получать 30 микрограммов биотина в сутки. Он содержится в мясе, яйцах, рыбе, семенах, орехах и овощах, таких как сладкий картофель.