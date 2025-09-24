Кишечник скажет "спасибо": назван чай, который улучшает пищеварение
Здоровье кишечника играет ключевую роль в общем самочувствии и функционировании организма, а имбирный чай благодаря своим противовоспалительным и пищеварительным свойствам помогает облегчить тошноту, расстройства желудка и снизить воспаление.
Здоровый кишечник играет ключевую роль в пищеварении и усвоении питательных веществ, а также поддерживает функционирование множества органов, включая иммунитет, мозг, кожу и сердце.
Согласно Eatingwell, для поддержания здоровья кишечника не обязательно покупать дорогие добавки. Многие напитки, которые уже есть на кухне, способны оказать значительную помощь. Диетологи выделяют имбирный чай как особенно полезный для кишечника.
Его уникальное сочетание противовоспалительных, антиоксидантных и пищеварительных свойств делает имбирный чай эффективным средством для облегчения различных желудочно-кишечных проблем.
Диетолог Кристал Ороско отмечает: "Имбирный чай отлично помогает при проблемах с пищеварением, особенно при частых болях в животе, вздутии и тошноте".
Он снижает тошноту, блокируя серотониновые рецепторы в кишечнике, ответственные за рвотный рефлекс. Активные компоненты имбиря, такие как гингеролы, способствуют уменьшению тошноты, улучшая общее самочувствие. "Я всегда советую имбирный чай с лимоном и медом для снятия боли и дискомфорта в желудке", — делится диетолог.
Имбирь известен своими лечебными свойствами для желудочно-кишечного тракта, особенно при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и расстройстве желудка. Исследования показывают, что имбирь способен снижать выработку желудочной кислоты, что уменьшает симптомы рефлюксной болезни. Кроме того, он помогает снять спазмы в верхней части живота, вздутие и дискомфорт, связанные с несварением желудка.
Хроническое воспаление — длительная реакция организма на токсины, стресс и другие факторы, которая со временем повреждает пищеварительный тракт и повышает риск заболеваний, таких как воспалительные болезни кишечника или синдром повышенной кишечной проницаемости.
Спортивный диетолог Килин Мерфи объясняет: "Биоактивный компонент имбиря — гингерол — мощный антиоксидант, способный уменьшать воспаление кишечника". Это помогает снизить раздражение и отек слизистой, предотвращая дальнейшие повреждения. Я рекомендую имбирный чай своим спортсменам для облегчения кишечных проблем, вызванных физическими нагрузками".