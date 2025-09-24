Парацетамол для беременных по-прежнему считается безопасным
В Европейском союзе беременные женщины могут принимать парацетамол, если необходимо облегчить боль или снизить температуру. На данный момент нет новых доказательств, которые требовали бы изменения существующих рекомендаций по применению этого препарата во время беременности.
Главный медицинский специалист Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Стефан Тирструп отметил: «Парацетамол по-прежнему является важным препаратом для лечения боли или лихорадки у беременных женщин. Наши исследования не выявили доказательств того, что применение парацетамола может вызывать аутизм у детей».
Большой объём доступных данных о применении парацетамола во время беременности не указывает на риск вреда для развития плода или новорожденных. ЕМА ещё в 2019 году пересмотрело исследования о неврологическом развитии детей и пришло к выводу, что нет убедительных доказательств связи с нарушениями развития нервной системы.
Если во время беременности необходимо принимать парацетамол, рекомендуется использовать наименьшую эффективную дозу, как можно более короткое время и как можно реже. Всегда следует согласовывать применение с врачом или фармацевтом.
ЕМА и Государственное агентство по лекарственным средствам Латвии продолжат мониторинг препаратов, содержащих парацетамол, и при появлении новых данных о безопасности будут предприняты необходимые меры для защиты здоровья населения.
Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал беременным женщинам не принимать парацетамол, при этом ссылаясь на результаты исследования, проведенного еще летом: оно показало возможную связь между приемом парацетамола на ранних сроках беременности и развитием расстройства аутистического спектра.