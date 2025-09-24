Парацетамол для беременных по-прежнему считается безопасным

Большой объём доступных данных о применении парацетамола во время беременности не указывает на риск вреда для развития плода или новорожденных. ЕМА ещё в 2019 году пересмотрело исследования о неврологическом развитии детей и пришло к выводу, что нет убедительных доказательств связи с нарушениями развития нервной системы.