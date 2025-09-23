Не сахар: ученые выяснили, какой продукт вредит вашим деснам больше всего

Британские исследователи установили прямую связь между питанием и состоянием полости рта. Выяснилось, что не сахар, а именно красное мясо способствует повышенному воспалению десен. В то же время продукты, характерные для средиземноморской диеты, помогают сохранить здоровье зубов и десен.