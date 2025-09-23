Не сахар: ученые выяснили, какой продукт вредит вашим деснам больше всего
Британские исследователи обнаружили, что средиземноморская диета способствует снижению воспаления десен, тогда как высокое потребление красного мяса ухудшает состояние полости рта.
Британские исследователи установили прямую связь между питанием и состоянием полости рта. Выяснилось, что не сахар, а именно красное мясо способствует повышенному воспалению десен. В то же время продукты, характерные для средиземноморской диеты, помогают сохранить здоровье зубов и десен.
В исследовании, опубликованном в Journal of Periodontology, специалисты Королевского колледжа Лондона опросили около 200 взрослых из Великобритании о пищевых привычках. Рационы участников оценивали по «средиземноморскому индексу» и сравнивали с клиническими показателями воспаления пародонта.
Результаты оказались однозначными: регулярное употребление овощей, бобовых, рыбы, орехов и оливкового масла связано с меньшим воспалением десен. Напротив, высокое потребление красного мяса коррелировало с ухудшением состояния ротовой полости.
Воспаление десен — ранний признак пародонтита, опасного заболевания, способного привести к потере зубов. Кроме того, проблемы с деснами давно связывают с сердечно-сосудистыми болезнями и системными воспалительными процессами. Таким образом, рацион, полезный для сердца, одновременно поддерживает здоровье улыбки. Однако для окончательных выводов необходимы более масштабные и длительные исследования.
Ученые советуют разнообразить рацион следующими продуктами:
- оливковое масло вместо сливочного;
- фасоль и чечевицу для супов и рагу;
- листовую зелень (шпинат, руколу, капусту кейл) для салатов и омлетов;
- жирную рыбу (лосось, сардины) несколько раз в неделю;
- орехи как полезный перекус.