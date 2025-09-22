Латвийские врачи заподозрили, что многие жители страны сами виноваты в том, что у них такое плохое здоровье
Одной из причин того, что сердечно-сосудистые заболевания в Латвии по-прежнему остаются основной причиной смерти, является слабая профилактика: 49% жителей страны — почти каждый второй — никогда не посещали своего семейного врача для бесплатного профилактического осмотра, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Люди не проходят проверки здоровья из-за нехватки знаний о таких осмотрах, их сути и возможности посещать их бесплатно — многие о них просто не слышали, показало исследование магистрантки РСУ, председателя правления «Клиники сердца профессора Скриде» Елены Есаян.
«Ситуация действительно тревожная. В Латвии один из самых высоких в ЕС показателей смертности, предотвращаемой профилактикой. По числу здорово прожитых лет мы почти на последнем месте среди стран Евросоюза. Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у нас выше среднего уровня по Европе, особенно среди людей трудоспособного возраста», — поясняет Есаян.
«Многие жители не знают, что живут с повышенным уровнем холестерина и сахара в крови, высоким давлением, лишним весом и другими факторами риска, способными вызвать тяжелые болезни сердца и сосудов, инвалидность или смерть. Это ухудшение качества жизни, несбывшиеся мечты и возможности, а также огромная нагрузка на экономику, бюджет и систему здравоохранения», — подчеркивает эксперт.
По данным исследования привычек латвийцев, влияющих на здоровье, только 27% жителей за последний год посещали своего семейного врача для профилактического осмотра; 14,5% были на осмотре 1–3 года назад, 9% — более трех лет назад, а 49% никогда не приходили к своему врачу для профилактики (исследование SPKC, 2022). При этом 81% жителей за последний год посещали семейного врача, что означает: люди обращаются к нему, когда проблемы со здоровьем уже возникли и требуется лечение, а не для своевременного предотвращения или выявления заболеваний.