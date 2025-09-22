Латвийские врачи заподозрили, что многие жители страны сами виноваты в том, что у них такое плохое здоровье

По данным исследования привычек латвийцев, влияющих на здоровье, только 27% жителей за последний год посещали своего семейного врача для профилактического осмотра; 14,5% были на осмотре 1–3 года назад, 9% — более трех лет назад, а 49% никогда не приходили к своему врачу для профилактики (исследование SPKC, 2022). При этом 81% жителей за последний год посещали семейного врача, что означает: люди обращаются к нему, когда проблемы со здоровьем уже возникли и требуется лечение, а не для своевременного предотвращения или выявления заболеваний.