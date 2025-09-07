Врачи предупреждают: привычка брать телефон в туалет оборачивается крайне неприятной проблемой

Эксперты подчеркивают, что проблему в основном вызывает не задержка жидкости или запоры, а именно длительное сидение и неправильная поза во время использования телефона. А у молодых людей, которые всегда берут телефон с собой, риск может быть еще выше. Чтобы снизить риск, врачи советуют не брать телефон в туалет или хотя бы ограничить время сидения до 3–5 минут.