Врачи предупреждают: привычка брать телефон в туалет оборачивается крайне неприятной проблемой
Новые данные исследования показывают, что использование смартфона в туалете значительно увеличивает риск геморроя.
Исследование, опубликованное в журнале POS One, выявило, что люди, которые берут телефон с собой в туалет и долго "скроллят" соцсети или читают новости, проводя больше времени сидя, гораздо чаще страдают от геморроя.
Геморрой – это группа вен в прямой кишке, которые могут опухать, вызывая зуд, дискомфорт, боль и кровотечение. Проблему усиливает длительное сидение на открытом унитазе, так как в этой позе увеличивается давление на прямую кишку и нарушается поддерживающая функция тазовых мышц.
В исследовании участвовали 125 взрослых, и 66% признались, что регулярно пользуются смартфоном в туалете. Эти люди проводили на унитазе значительно больше времени, чем те, кто телефон не использовал. Регулярное использование телефона связано с 46% более высоким риском геморроя, а 37% "пользователей телефона" сидели в туалете более 5 минут, по сравнению с 7% тех, кто телефон не брал.
Эксперты подчеркивают, что проблему в основном вызывает не задержка жидкости или запоры, а именно длительное сидение и неправильная поза во время использования телефона. А у молодых людей, которые всегда берут телефон с собой, риск может быть еще выше. Чтобы снизить риск, врачи советуют не брать телефон в туалет или хотя бы ограничить время сидения до 3–5 минут.