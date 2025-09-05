По слухам, настойка из мухомора с ромашковым чаем очищает и лечит! Комментирует семейный врач
Время от времени в интернете появляется информация о том, насколько полезным для здоровья может быть по-разному приготовленный мухомор. Так ли это?
Семейный врач Барба Тузика в интервью порталу mammamuntetiem.lv подчеркивает: очищение токсинами — это не очищение, а угроза для организма! Мухомор, особенно красный Amanita muscaria, — ядовитый гриб, и мнение о том, что его настой с ромашковым чаем очищает или лечит, не только безосновательно, но и потенциально смертельно опасно.
В мухоморе содержатся психоактивные и нейротоксические соединения, воздействующие на центральную нервную систему. Даже небольшое количество может вызвать нарушения зрения, галлюцинации, дезориентацию, тошноту, рвоту, диарею, судороги, потерю сознания, а в тяжелых случаях — состояния, угрожающие жизни.
Ромашковый чай сам по себе может действовать успокаивающе, но никак не снижает токсичность мухомора. Поэтому, если кто-то употребил мухомор или его настой, необходимо немедленно вызвать скорую помощь!