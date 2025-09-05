По слухам, настойка из мухомора с ромашковым чаем очищает и лечит! Комментирует семейный врач

Семейный врач Барба Тузика в интервью порталу mammamuntetiem.lv подчеркивает: очищение токсинами — это не очищение, а угроза для организма! Мухомор, особенно красный Amanita muscaria, — ядовитый гриб, и мнение о том, что его настой с ромашковым чаем очищает или лечит, не только безосновательно, но и потенциально смертельно опасно.