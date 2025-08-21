Жители Латвии боятся завещать свои органы для трансплантации по очень странной причине
В Латвии только 2% жителей — около 41 тысячи человек — через систему E-veselība выразили согласие на использование своих органов после смерти. Большинство из них — медики или люди, которые хорошо знакомы с работой системы и ее возможностями.
Многие опасаются, что, дав согласие на донорство, они рискуют не получить необходимого лечения, однако специалисты подчеркивают: это миф. Информация о согласии доступна лишь ограниченному кругу людей.
Как объясняет хирург и трансплантолог больницы Страдиня Александр Мальцев, латвийское общество в целом достаточно открыто теме донорства. Общаясь с родственниками умерших, медики примерно в 70% случаев получают согласие на изъятие органов ради спасения других жизней.
По активности доноров Латвия находится на среднем уровне по Европе — около 15–16 доноров на миллион жителей. Проблема заключается в том, что количество пациентов, ожидающих трансплантацию, всегда выше, чем число доступных органов.
Медиков радует, что жители страны все чаще используют возможность зафиксировать свою волю на портале E-veselība. Доступ к этим данным в Латвии имеют только пять координаторов по трансплантации, которые никак не связаны с лечением пациентов. Врачи, принимающие решения о терапии, не располагают этой информацией.