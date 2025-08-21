Жители Латвии боятся завещать свои органы для трансплантации по очень странной причине

Медиков радует, что жители страны все чаще используют возможность зафиксировать свою волю на портале E-veselība. Доступ к этим данным в Латвии имеют только пять координаторов по трансплантации, которые никак не связаны с лечением пациентов. Врачи, принимающие решения о терапии, не располагают этой информацией.