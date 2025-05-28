Еще 5 минут посплю и встану! Почему кнопка "отложить" на будильнике вредит вашему здоровью
Многие люди по утрам жмут кнопку "отложить" на будильнике или в телефоне, надеясь выиграть дополнительные минуты сна. Однако исследования показывают, что эта привычка может негативно сказаться на его качестве.
Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports группой ученых под руководством врача-сомнолога Ребекки Роббинс из Гарвардской медицинской школы, показало, что 56% респондентов регулярно используют кнопку «отложить». Некоторые делают это даже в 80% случаев, продолжая дремать около 20 минут после первого сигнала будильника.
Анализ данных пользователей приложения Sleep Cycle (21 тыс. человек) выявил, что в среднем люди нажимают кнопку несколько раз подряд: 2,7 раза в Швеции, 2,5 раза в Германии. Женщины делают это немного чаще мужчин (2,5 раза против 2,3). Однако любопытно, что те, кто спит менее пяти часов, зачастую вообще не используют кнопку «отложить», стремясь использовать драгоценное время сна по максимуму.
Основная проблема заключается в том, что нажатие кнопки «отложить» нарушает REM-фазу сна, одну из самых важных стадий, отвечающих за восстановление организма и когнитивные процессы. Вместо глубокого сна человек остается в состоянии легкой дремоты, что приводит к ухудшению концентрации, снижению работоспособности и повышенной сонливости днем. Поэтому врачи советуют установить будильник на самое позднее допустимое время и вставать после первого сигнала. Это позволит организму завершить полный цикл сна и чувствовать себя бодрее без вредных последствий.