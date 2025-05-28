Еще 5 минут посплю и встану! Почему кнопка "отложить" на будильнике вредит вашему здоровью

Анализ данных пользователей приложения Sleep Cycle (21 тыс. человек) выявил, что в среднем люди нажимают кнопку несколько раз подряд: 2,7 раза в Швеции, 2,5 раза в Германии. Женщины делают это немного чаще мужчин (2,5 раза против 2,3). Однако любопытно, что те, кто спит менее пяти часов, зачастую вообще не используют кнопку «отложить», стремясь использовать драгоценное время сна по максимуму.