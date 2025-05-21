Неожиданный суперфуд: хотите быть здоровее и жить дольше - ешьте попкорн
Знаете ли вы, что попкорн может стать союзником в борьбе за долголетие? Американский специалист по здоровому образу жизни Дэн Бюттнер утверждает: попкорн без масла — не только вкусная закуска, но и продукт с реальной пользой для организма.
Дэн Бюттнер — автор концепции «голубых зон» (регионов с наибольшей продолжительностью жизни) — называет попкорн «идеальным перекусом». Это цельнозерновой продукт, богатый клетчаткой, сложными углеводами и полифенолами — антиоксидантами, снижающими воспаление и риск хронических заболеваний.
Главное правило — без масла
Попкорн должен быть приготовлен без масла и добавок. Только тогда он сохраняет полезные свойства: помогает регулировать вес, снижает давление и уровень вредного холестерина, уменьшает риск диабета, инсульта, онкологии и даже деменции.
Как готовить правильно:
На плите: нагрейте зерна в кастрюле с крышкой, периодически встряхивая.
В микроволновке: положите зерна в бумажный пакет, плотно закройте и грейте 2–3 минуты.
Попкорн в натуральном виде — простая и доступная альтернатива вредным перекусам. Он улучшает пищеварение, дает чувство сытости и может стать частью рациона для тех, кто хочет прожить дольше и здоровее.