Фармацевт объясняет: как понять, что микробиом нарушен, и что делать

"Если не удается получить все необходимое организму с помощью сбалансированного питания, некоторые элементы, например: пробиотики, пребиотики и пищеварительные ферменты, также доступны в форме пищевых добавок, и их можно принимать для восстановления баланс микробиома кишечника. Также пользу принесут жирные кислоты омега-3, которые помогают уменьшить воспалительные процессы не только в организме в целом, но и в пищеварительном тракте, и способствуют здоровью кишечника. Витамин D также важен, поскольку он помогает регулировать иммунную систему и способствует балансу микробиома кишечника. В свою очередь, витамины группы В, особенно В6, В12 и фолиевая кислота, необходимы для нормального функционирования нервной системы и помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника, способствуя процессам пищеварения и уменьшая воспаление в кишечнике", – добавляет фармацевт Apotheka.