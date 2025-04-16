Не работает голова? Фармацевт объясняет, как "кормить" свой ум
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Для восстановления работы мозга и уменьшения утомляемости важно правильно "кормить" свой ум.
Мнения специалистов

Не работает голова? Фармацевт объясняет, как "кормить" свой ум

Отдел здоровья

Otkrito.lv

Темные зимние месяцы часто истощают запасы энергии, оказывая влияние не только на общее самочувствие, но и на когнитивные способности – внимание, восприятие и память. Для восстановления работы мозга и уменьшения утомляемости важно правильно “кормить” свой ум.

Жирные кислоты Omega-3 имеют важное значение для здоровья мозга, улучшая его функции и помогая сохранять острый ум круглый год. Как они поддерживают работу мозга и ежедневную эффективность, объясняет клинический фармацевт Euroaptieka Ксения Лукьянова.

"Жирные кислоты Omega-3 важны для здоровья мозга, так как они способствуют более быстрой и эффективной передаче импульсов в мозге, что особенно важно для процессов обучения и запоминания. Именно быстрая и точная передача сигналов в мозге позволяет эффективно обрабатывать и сохранять информацию. Omega-3 помогают также улучшению процессов в мозге, связанных с памятью, способностью к концентрации внимания и здоровьем нейронов. К тому же эти жирные кислоты оказывают позитивное влияние на общее эмоциональное состояние, уменьшая симптомы депрессии, тревоги и нервозности, регулируя уровень серотонина – гормона счастья – и уровень допамина, отвечающего за центры вознаграждения и удовольствия в мозге. Таким образом, Omega-3 не только улучшает работу мозга, но и помогает сохранять эмоциональное равновесие и хорошее самочувствие", – объясняет клинический фармацевт Euroaptieka Ксения Лукьянова.

ALA, DHA и EPA – как эти жирные кислоты Omega-3 влияют на работу мозга?

Жирные кислоты Omega-3 подразделяют на несколько групп, но наиболее важными из них являются три: ALA (альфа-линоленовая кислота), DHA (докозагексаеновая кислота) и EPA (эйкозапентаеновая кислоты). Они играют важную роль для функционирования мозга и когнитивных способностей, но не производятся в организме в достаточном количестве, поэтому их надо принимать с пищей или в виде пищевых добавок.

  • DHA (докозагексаеновая кислота) для развития и функционирования мозга: DHA является одним из наиболее важных структурных веществ мозга, составляя примерно 40% от общего количества жирных кислот в мозге. Она жизненно важна для развития мозга в младенческом возрасте и для обеспечения когнитивных функций у взрослых. DHA способствует когнитивным функциям и здоровью нейронов, что имеет фундаментальное значение для памяти, процессов обучения и общей работоспособности мозга. Главным источником DHA является жирная рыба, такая как лосось, макрель и сардины, а также пищевые добавки на базе водорослей.
  • EPA (эйкозапентаеновая кислоты) для уменьшения воспалений и эмоционального здоровья: EPA защищает клетки мозга от вредных процессов, способных повредить его функционирование. Несмотря на то, что концентрация EPA в мозге ниже, чем DHA, она имеет важное значение для регулировки настроения. Она также может уменьшить симптомы депрессии и тревоги. EPA, как и DHA, содержится в жирных рыбных продуктах.
  • ALA (альфа-линоленовая кислота) – источник Omega-3 растительного происхождения:  ALA – это жирные кислоты Omega-3 растительного происхождения, которые содержатся в льняном семени, семенах чиа, грецких орехах и рапсовом масле. Эти жирные кислоты особенно важны для веганов и вегетарианцев, ведь в их рацион не входят Omega-3 из рыбы или морепродуктов.

Как понять, что в организме недостаточный уровень жирных кислот Omega-3?

Недостаточный уровень жирных кислот Omega-3 в организме может проявляться различным образом, в том числе как трудности с концентрацией внимания, колебания настроения и повышенная усталость. Клинический фармацевт Ксения Лукьянова отмечает, что дефицит Omega-3 оказывает существенное влияние на здоровье кожи, волос и ногтей – кожа становится сухой, могут появиться высыпания и покраснение, усиливается выпадение волос и ломкость ногтей. Наблюдается также ухудшение зрения и сухость глаз. Дефицит Omega-3 в организме может вызывать усталость, нарушения сна, боли в суставах и другие симптомы. Важно также влияние этих жирных кислот на иммунную систему – нехватка Omega-3 может приводить к более частым простудам и замедлять выздоровление.

Как правильно принимать жирные кислоты Omega-3?

Клинический фармацевт Euroaptieka объясняет, что не существует определенного "правильного" времени приема пищевых добавок с жирными кислотами Omega-3 – все зависит от желаемого эффекта. Если принимать эти жирные кислоты утром, то они могут добавить энергии и улучшить концентрацию внимания, а употребление вечером будет способствовать успокоению, расслаблению и восстановлению нервной системы. Жирные кислоты Omega-3 рекомендуется принимать вместе с едой, в особенности, содержащей жиры, так как это способствует их более эффективному усвоению в организме. Не забывайте, что жирные кислоты Omega-3 можно получить также с жирной рыбой, которую рекомендуется есть хотя бы два раза в неделю. Но если включать рыбу в свой рацион в достаточном количестве не удается, то прекрасной альтернативой будут пищевые добавки, даже для тех, кому вкус рыбьего жира кажется неприятным. Сейчас в аптеках доступны пищевые добавки в разной форме – в виде масла, капсул, мягких гелевых капсул и даже жевательных желейных фигурок с фруктовым вкусом, что делает прием Omega-3 особенно удобным и приятным.

Чтобы почувствовать воздействие на работу мозга, необходим курс приема не менее 4–12 недель. Клинический фармацевт объясняет, что практически во всех пищевых добавках DHA и EPA объединены, так как они взаимно усиливают полезное действие друг друга. Рекомендуемая дневная доза EPA и DHA для взрослых составляет 250 мг.

Особую осторожность при приеме Omega-3 следует соблюдать людям, принимающим препараты для разжижения крови, поскольку они могут усилить риск кровотечений. Осторожными надо быть и тем, кто принимает витамины А и D в высокой концентрации, так как это может оказать дополнительную нагрузку на печень. Однако существуют и ценные комбинации для улучшения функционирования мозга и общего самочувствия:

  • комбинация Omega-3 и магния улучшает передачу нервных импульсов, способствует расслаблению и укрепляет мембраны клеток мозга;
  • Omega-3 в сочетании с витамином D поддерживает когнитивные функции и иммунную систему;
  • Omega-3 в комбинации с витаминами группы В (B6, B9, B12) помогает регулировке нервных сигналов и улучшению общей функциональности нервной системы.

Важно помнить, что прием Omega-3 является долгосрочной инвестицией как в физическое, так и в ментальное здоровье. Поэтому для выбора наиболее подходящего способа их включения в свой рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

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