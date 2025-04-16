Не работает голова? Фармацевт объясняет, как "кормить" свой ум

Клинический фармацевт Euroaptieka объясняет, что не существует определенного "правильного" времени приема пищевых добавок с жирными кислотами Omega-3 – все зависит от желаемого эффекта. Если принимать эти жирные кислоты утром, то они могут добавить энергии и улучшить концентрацию внимания, а употребление вечером будет способствовать успокоению, расслаблению и восстановлению нервной системы. Жирные кислоты Omega-3 рекомендуется принимать вместе с едой, в особенности, содержащей жиры, так как это способствует их более эффективному усвоению в организме. Не забывайте, что жирные кислоты Omega-3 можно получить также с жирной рыбой, которую рекомендуется есть хотя бы два раза в неделю. Но если включать рыбу в свой рацион в достаточном количестве не удается, то прекрасной альтернативой будут пищевые добавки, даже для тех, кому вкус рыбьего жира кажется неприятным. Сейчас в аптеках доступны пищевые добавки в разной форме – в виде масла, капсул, мягких гелевых капсул и даже жевательных желейных фигурок с фруктовым вкусом, что делает прием Omega-3 особенно удобным и приятным.