Сегодня в Риге на чемпионате Европы по баскетболу определятся финалисты
В «Xiaomi арене» в 17:00 встретятся Финляндия и Германия, а в 21:00 — Греция и Турция. Игры в прямом эфире покажет телеканал TV6.
Финляндия начала чемпионат на своей площадке в Тампере победой над Швецией, а затем обыграла Великобританию и Черногорию, но уступила Литве со счетом 78:81 и признала превосходство чемпионки мира Германии. В 1/8 финала финны преподнесли одну из главных сенсаций турнира, обыграв Сербию - 92:86, а в четвертьфинале победили Грузию - 93:79.
Германия пока выиграла все семь матчей чемпионата: в 1/8 финала разгромила Португалию 85:58, а в четвертьфинале обыграла Словению 99:91. Германия становилась чемпионкой Европы в 1993 году у себя дома, а лучший результат Финляндии — шестое место в 1967 году также на своей площадке.
Греция до сих пор потерпела лишь одно поражение — в групповом матче в кипрском Лимасоле от Боснии и Герцеговины 77:80. Это был единственный матч, в котором не участвовал Яннис Адетокунбо. В 1/8 финала греки обыграли Израиль - 84:79, а в четвертьфинале Литву - 87:76.
Турция во главе с лидером атак Алпереном Шенгюном в Риге пока не проигрывала ни в групповом этапе, ни в плей-офф. В 1/8 финала турки победили Швецию - 85:79, а в четвертьфинале Польшу - 91:77. В четверг второй по результативности игрок сборной Турции Джеди Осман из-за травмы пропустил тренировку, и вопрос о его участии решится уже по ходу матча.
Германия против Словении, EuroBasket 2025
Немецкие баскетболисты в среду в Риге в матче чемпионата Европы обыграли Словению и вышли в полуфинал, где встретятся с Финляндией.
Греция становилась чемпионкой Европы дважды — в 1987 году у себя дома и в 2005 году в Сербии и Черногории. Турция дважды попадала в четверку сильнейших — в 1949 году в Египте (четвертое место) и в 2001 году на своей площадке (серебряные медали).
Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.
Сборная Латвии завершила чемпионат на 12-м месте после поражения в 1/8 финала от литовской сборной.
В финальном турнире чемпионата Европы участвовали 24 команды, которые играли в четырех группах в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф, который проходит в Риге.