Сегодня в Риге на чемпионате Европы по баскетболу определятся финалисты

Турция во главе с лидером атак Алпереном Шенгюном в Риге пока не проигрывала ни в групповом этапе, ни в плей-офф. В 1/8 финала турки победили Швецию - 85:79, а в четвертьфинале Польшу - 91:77. В четверг второй по результативности игрок сборной Турции Джеди Осман из-за травмы пропустил тренировку, и вопрос о его участии решится уже по ходу матча.