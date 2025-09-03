У сборной Латвии по баскетболу сегодня последний матч в группе на ЧЕ в Риге. С кем предстоит играть дальше?
Сегодня сборная Латвии по баскетболу проведет заключительный матч группы А на чемпионате Европы 2025 года. Его результат не повлияет на место в группе, однако соперник по 1/8 финала станет известен только после игр группы B. Против кого предстоит играть дальше?
Три сценария для 1/8 финала
Независимо от исхода сегодняшней игры с Чехией, латвийцы займут третье место в группе А. Это значит, что в субботу, 6 сентября, в 1/8 финала они сыграют с обладателем второго места в группе B.
Победитель второго места в Тампере определится вечером. Теоретически претендовать на него могут три сборные — чемпион мира Германия, хозяйка группы Финляндия и Литва. После четырех туров лидирует Германия без поражений (4–0), за ней Литва и Финляндия (по 3–1). Сегодня в 16:30 Литва играет со Швецией, а в 20:30 Финляндия встречается с Германией.
Возможны разные варианты:
* если Германия обыграет Финляндию, то она — первая в группе, Литва — вторая, Финляндия — третья. В этом случае соперником Латвии станет Литва. Перед турниром в товарищеском матче латвийцы уступили литовцам в овертайме 105:109.
* Финляндия выйдет на первое место, если победит Германию с разницей не менее 11 очков при условии победы Литвы над Швецией, либо если сама возьмет верх над Германией и Литва проиграет. Тогда Германия станет второй и встретится с Латвией.
* Литва не может завершить группу на первом месте, так как проиграла Германии с разницей в 19 очков. Если Финляндия победит Германию до 8 очков, а Литва выиграет у Швеции, то три команды завершат группу с результатом 4–1. По дополнительным показателям первой окажется Германия, Финляндия будет второй (сыграет с Латвией), а Литва — третьей.
Что дальше?
Путь Латвии в сетке турнира после 1/8 финала станет яснее позже. В 1/4 финале победитель матча Латвия — вторая команда группы B встретится с сильнейшей в паре победитель группы C — четвертое место группы D.
В группе C первое место могут занять только Греция или Италия (обе имеют баланс 3–1). 4 сентября Италия сыграет с аутсайдером Кипром, а Греция — с Испанией, которая пока борется за выход из группы. Победа Италии и Испании сделает итальянцев первыми, но если Греция победит, то она выйдет на первое место благодаря преимуществу в личной встрече с Италией.
В группе D (игры проходят в Катовице) известны все участники плей-офф: Израиль, Польша, Франция (по 3–1) и Словения (2–2). Словения пока на четвертом месте, но исход последнего тура (матчи Израиль — Словения, Франция — Исландия, Польша — Бельгия) может изменить расклад.
Таким образом, в 1/4 финале соперником Латвии может стать Греция, Италия или Словения — все три команды латвийцы уже встречали в товарищеских матчах. Против Греции было поражение 86:104, Словению Латвия обыграла 100:88, с Италией обменялись победами (75:91 и 83:68).
Возможный путь в полуфинал
Если Латвия пройдет 1/8 и 1/4 финала, то в полуфинале, скорее всего, снова сыграет против команды из группы А — победителя группы, которому латвийцы уступили в первом этапе.
Матчи 1/8 финала состоятся 6 и 7 сентября, четвертьфиналы — 9 и 10 сентября, полуфиналы — 12 сентября, а игры за медали — 14 сентября. Все встречи плей-офф пройдут в Риге.