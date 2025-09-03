У сборной Латвии по баскетболу сегодня последний матч в группе на ЧЕ в Риге. С кем предстоит играть дальше?

* если Германия обыграет Финляндию, то она — первая в группе, Литва — вторая, Финляндия — третья. В этом случае соперником Латвии станет Литва. Перед турниром в товарищеском матче латвийцы уступили литовцам в овертайме 105:109.

* Финляндия выйдет на первое место, если победит Германию с разницей не менее 11 очков при условии победы Литвы над Швецией, либо если сама возьмет верх над Германией и Литва проиграет. Тогда Германия станет второй и встретится с Латвией.

* Литва не может завершить группу на первом месте, так как проиграла Германии с разницей в 19 очков. Если Финляндия победит Германию до 8 очков, а Литва выиграет у Швеции, то три команды завершат группу с результатом 4–1. По дополнительным показателям первой окажется Германия, Финляндия будет второй (сыграет с Латвией), а Литва — третьей.