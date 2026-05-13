В Риге скоро пройдет необычное бесплатное мероприятие для тех, кто намерен переселиться в новое жилье
14 мая во внутреннем дворе SATEKLES BIZNESA CENTRS впервые пройдет SEB Pop-up ярмарка жилья — неформальное мероприятие, которое соберет в одном месте застройщиков жилья, экспертов по финансированию и потенциальных покупателей. Посещение мероприятия бесплатное.
Во время мероприятия у посетителей будет возможность встретиться в одном месте со специалистами различных сфер — от девелоперов новых проектов до производителей модульных и частных домов, а также получить индивидуальные консультации по вопросам покупки жилья, строительства и долгосрочного финансового планирования.
В Pop-up ярмарке жилья примут участие несколько ведущих представителей жилищной отрасли, в том числе YIT, Hepsor, Merko mājas, Invego, Pillar, Kaamos, Juglasciems, Līvas grupa, MyCabin, AIG konstrukcijas и Somu Māja. Эксперты будут консультировать по возможностям жилищного кредитования, государственным программам поддержки ALTUM, а также по накоплениям второго пенсионного уровня и финансовой безопасности.
«В первом квартале этого года спрос на жилищные кредиты существенно превысил результаты первого квартала прошлого года. Объем выданного финансирования был почти на 29% больше — мы видим, что люди активно интересуются различными жилищными решениями», — отмечают специалисты.
Помимо вышеуказанного мероприятия с 16:00 до 17:30 также пройдет онлайн-дискуссия «Первое жилье — без мифов и иллюзий». Эксперты различных сфер и клиенты банка расскажут о том, как покупка жилья выглядит на практике — начиная с самых распространенных ошибок и ложных представлений и заканчивая тем, что стоит знать перед принятием решения.
В ходе обсуждений также будут затронуты вопросы строительства частного дома и того, как искусственный интеллект уже сейчас может помогать в поиске жилья, планировании и обустройстве, предлагая практические решения для повседневной жизни.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жители Латвии назвали условие, при котором готовы переселиться из арендованного жилья в свое собственное.