Как свести концы с концами после суровой зимы? Жителям Латвии советуют взять дополнительную работу

«В это время года многие люди более внимательно оценивают возможности, которые позволяют скорректировать доход без существенных изменений в жизни. Временная работа дает возможность проверить, что соответствует их графику и возможностям, не принимая на себя долгосрочных обязательств», — поясняет платформа временной занятости Workis.