Раньше так не делали? При приеме на работу в Латвии появилась одна интересная практика

В то же время результаты опроса показывают тенденцию — круг рекомендующих в основном сосредоточен в офисной среде, что указывает на то, что программы рекомендаций уже активно действуют внутри компаний. Данные Talenme также показывают, что рекомендации как основная стратегия подбора персонала особенно эффективно работают при привлечении высококвалифицированных специалистов и сотрудников управленческого уровня. В свою очередь 10 % опрошенных признались, что не знают, как работает процесс рекомендаций сотрудников.