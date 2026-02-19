Раньше так не делали? При приеме на работу в Латвии появилась одна интересная практика
49 % жителей Латвии рекомендовали друга или знакомого на работу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в феврале этого года системой рекомендаций кандидатов Talenme и исследовательским центром Norstat Latvija. Это подтверждает, что рекомендации на рынке труда становятся все более распространенной практикой.
Наиболее активно этот подход использует поколение миллениалов — 63 % опрошенных в возрасте от 30 до 39 лет признались, что рекомендовали кого-либо на работу в компанию или организацию.
29 % респондентов не использовали рекомендации как ресурс при поиске работы и не планируют этого делать. Чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, что закономерно, поскольку на этом этапе жизни многие только начинают профессиональный путь и ищут первые возможности трудоустройства.
В то же время результаты опроса показывают тенденцию — круг рекомендующих в основном сосредоточен в офисной среде, что указывает на то, что программы рекомендаций уже активно действуют внутри компаний. Данные Talenme также показывают, что рекомендации как основная стратегия подбора персонала особенно эффективно работают при привлечении высококвалифицированных специалистов и сотрудников управленческого уровня. В свою очередь 10 % опрошенных признались, что не знают, как работает процесс рекомендаций сотрудников.
В обществе есть и часть людей, которые до сих пор не использовали рекомендации, однако положительно оценивают их потенциал. Данные опроса показывают, что 12 % респондентов охотно рекомендовали бы кого-либо на работу, если бы имели такую возможность.
Результаты работы системы также подтверждают растущий интерес к рекомендациям. В 2025 году общий фонд вознаграждений за рекомендованных кандидатов превысил 110 000 евро, и динамика продолжает расти, подтверждая, что значение личных контактов на рынке труда становится все более существенным.
