Одна из крупнейших в Риге компаний по вывозу мусора обратилась к своим клиентам с важным сообщением
Компания по утилизации отходов CleanR объявила о том, что не будет применять к своим клиентам проценты за просрочку платежей и не будет приостанавливать оказание услуг по вывозу отходов.
Решение действует с 1 февраля до окончания отопительного сезона 2026 года, и о нем CleanR уже проинформировала соответствующие самоуправления, в которых компания оказывает услуги. Такой шаг сделан для снижения финансовой нагрузки на домохозяйства в период, когда из-за низких температур воздуха существенно выросли расходы на отопление и другие коммунальные услуги.
«Мы понимаем, что в этом году для части жителей отопительный сезон означает значительный рост расходов, что может повлиять на способность клиентов своевременно оплачивать коммунальные счета. В этот период мы хотим поддержать жителей в самоуправлениях, где работаем, и снизить их финансовую нагрузку, не применяя проценты за новые просроченные платежи», — комментирует предприятие.
CleanR вывозит мусор: из Риги в первой зоне (на административной территории Центрального района Риги и Латгальского предместья) и во второй зоне (на административной территории Курземского района Риги), а также в Юрмале, Кекавском крае, Ропажском крае, Огрском крае (в Икшкиле и Тинужи), Елгавском крае (в Озолниеках, Ценском и Салгальском волостях) и Краславском крае (в Кастулинской волости и на территории объединения города и волостей Дагды).
Если есть вопросы, жителей призывают обращаться в центр обслуживания клиентов CleanR по телефону 6711 1001, писать на электронную почту kc@cleanr.lv или воспользоваться порталом самообслуживания www.manai.videi.lv.
Как ранее писал Otkrito.lv, все больше жителей Латвии признают, что им нравится копаться в мусоре. Зачем они это делают?