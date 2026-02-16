Одна из крупнейших в Риге компаний по вывозу мусора обратилась к своим клиентам с важным сообщением

CleanR вывозит мусор: из Риги в первой зоне (на административной территории Центрального района Риги и Латгальского предместья) и во второй зоне (на административной территории Курземского района Риги), а также в Юрмале, Кекавском крае, Ропажском крае, Огрском крае (в Икшкиле и Тинужи), Елгавском крае (в Озолниеках, Ценском и Салгальском волостях) и Краславском крае (в Кастулинской волости и на территории объединения города и волостей Дагды).