Названы 11 городов Европы, куда в этом году лучше не ездить
Эксперты по путешествиям из компании Holidu, занимающейся арендой жилья для отдыха, провели исследование, определившее самые переполненные туристами города Европы. Если вам не по душе стресс и теснота, связанные с большими скоплениями людей, этих 11 городов лучше избегать.
Данные взяты у аналитической компании Euromonitor International. В исследовании перечислены 36 европейских городов, «перегруженных туристами», однако в топ-11 ситуация наиболее экстремальная — девять и более туристов на одного жителя.
Лидером списка стал Дубровник. Этот хорватский город привлекает огромное количество гостей благодаря историческим достопримечательностям, живописному морскому побережью и популярности, связанной с сериалом «Игра престолов».
Согласно исследованию, на одного жителя Дубровника приходится в среднем 27,42 туриста. Второе место занимает греческий Родос — 26,33 туриста на одного жителя. Далее следуют Венеция с более чем 21 туристом на одного жителя и Ираклион, где этот показатель составляет 18,43.
Полный список 11 самых переполненных туристами городов Европы выглядит так: Дубровник (Хорватия), Родос (Греция), Венеция (Италия), Ираклион (Греция), Флоренция (Италия), Рейкьявик (Исландия), Амстердам (Нидерланды), Лиссабон (Португалия), Порту (Португалия), Дублин (Ирландия), Афины (Греция).
За последние годы проблема чрезмерного туризма стала одной из самых обсуждаемых тем. Особенно остро она стоит в Испании, где местные жители неоднократно выходили на протесты из-за слишком большого числа туристов. Демонстрации проходили в таких популярных местах, как Барселона, Тенерифе и Лансароте.
Некоторые города предпринимают нестандартные шаги для борьбы с чрезмерными толпами. Так, в Риме была введена новая плата за посещение знаменитого фонтана Треви, чтобы хоть частично сдержать поток туристов, стремящихся увидеть одну из самых известных достопримечательностей города.
