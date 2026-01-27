Названы 11 городов Европы, куда в этом году лучше не ездить

Согласно исследованию, на одного жителя Дубровника приходится в среднем 27,42 туриста. Второе место занимает греческий Родос — 26,33 туриста на одного жителя. Далее следуют Венеция с более чем 21 туристом на одного жителя и Ираклион, где этот показатель составляет 18,43.