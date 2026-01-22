Рижские власти рассказали, куда обращаться, чтобы получить особый вид помощи для родителей

Задекларированные в Риге родители могут получить до шести индивидуальных консультаций по месту проживания семьи, в ходе которых можно совершенствовать навыки ухода за младенцем, получить эмоциональную поддержку и обсудить вопросы грудного вскармливания, плача, сна, режима дня и развития ребенка. Также предусмотрена возможность участия в группах поддержки родителей, которые проходят как очно шесть раз, так и дистанционно девять раз. Во время групповых занятий родители получают знания по различным темам, связанным со здоровым развитием ребенка и регуляцией эмоций, могут делиться опытом, быть услышанными и получать поддержку со стороны группы.