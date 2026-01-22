Рижские власти рассказали, куда обращаться, чтобы получить особый вид помощи для родителей
Рига продолжает финансировать программу помощи под названием «При рождении ребенка». В этом году найдена возможность обеспечить услугу более широкому кругу получателей.
Программа «При рождении ребенка» представляет собой бесплатную эмоциональную и информационную поддержку для родителей после рождения малыша. Для поддержки молодых родителей в первый год жизни ребенка семьям, проживающим в Риге, бесплатно доступна помощь первой эмоциональной помощи для мам. Ее оказывают профессиональные специалистки по эмоциональной поддержке родителей.
Для участия в программе поддержки необходимо, чтобы как минимум один из родителей был задекларирован и фактически проживал в Риге в течение всего периода получения услуги. Подать заявку можно до достижения ребенком возраста 8 месяцев, ранее это было возможно только до 4 месяцев. Услуга доступна до достижения ребенком возраста одного года.
Задекларированные в Риге родители могут получить до шести индивидуальных консультаций по месту проживания семьи, в ходе которых можно совершенствовать навыки ухода за младенцем, получить эмоциональную поддержку и обсудить вопросы грудного вскармливания, плача, сна, режима дня и развития ребенка. Также предусмотрена возможность участия в группах поддержки родителей, которые проходят как очно шесть раз, так и дистанционно девять раз. Во время групповых занятий родители получают знания по различным темам, связанным со здоровым развитием ребенка и регуляцией эмоций, могут делиться опытом, быть услышанными и получать поддержку со стороны группы.
Более подробная информация и анкета для подачи заявки доступны на этом сайте. Справки можно получить по телефону 27333100 или написав на электронную почту piedzimstotberninam@sosbca.lv.