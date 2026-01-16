Жителей Латвии предупредили: использование этого устройства может привести к крупным неприятностям

Чтобы понять, безопасен ли удлинитель и подходит ли он для конкретных приборов, не требуется специальных знаний. Достаточно обратить внимание на маркировку. На качественном удлинителе указывается максимально допустимая нагрузка в амперах или ваттах, например 10 A или 2300 W. На каждом электроприборе, на наклейке, корпусе или в инструкции по эксплуатации, указана его мощность в ваттах. Если мощность прибора не превышает максимальную нагрузку удлинителя, его можно использовать безопасно.