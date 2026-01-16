Жителей Латвии предупредили: использование этого устройства может привести к крупным неприятностям
Удлинители и распределители розеток есть почти в каждом домохозяйстве. Они позволяют подключать несколько устройств одновременно, однако нередко забывается, что и у удлинителей существует определенная максимальная нагрузка. При одновременном подключении нескольких мощных приборов, например электрического обогревателя, чайника или сушильной машины, удлинитель может перегреться, существенно повышая риск короткого замыкания и возгорания.
Как напоминает компания Enefit, удлинители не предназначены для постоянного использования в качестве альтернативы настенным розеткам. Особое внимание следует уделять и их размещению — удлинители не стоит класть под ковры, зажимать за мебелью или размещать в других местах, где отсутствует достаточная вентиляция. Удлинители предназначены как временное решение, а не как постоянная часть электропроводки. Если в жилье регулярно не хватает розеток, это является сигналом о необходимости пересмотра электропроводки.
Чтобы понять, безопасен ли удлинитель и подходит ли он для конкретных приборов, не требуется специальных знаний. Достаточно обратить внимание на маркировку. На качественном удлинителе указывается максимально допустимая нагрузка в амперах или ваттах, например 10 A или 2300 W. На каждом электроприборе, на наклейке, корпусе или в инструкции по эксплуатации, указана его мощность в ваттах. Если мощность прибора не превышает максимальную нагрузку удлинителя, его можно использовать безопасно.
Если на удлинителе указана максимальная нагрузка 2300 W, к нему можно безопасно подключить, например, ноутбук с зарядным устройством мощностью 60–100 W, телевизор мощностью 100–200 W или настольную лампу. Однако если к тому же удлинителю одновременно подключить электрический чайник мощностью 2000–2200 W и другие приборы, допустимая нагрузка будет превышена, что создает риск перегрева.
Большинство рисков, связанных с удлинителями, возникает из-за повседневных привычек. В доме следует регулярно проверять удлинители и кабели и немедленно прекращать их использование при обнаружении повреждений; не перегружать удлинители несколькими мощными приборами одновременно; не отключать устройства, дергая за кабель, а всегда держась за вилку; сразу прекращать использование удлинителя, если он нагревается, появляется запах гари или искры, а обогреватели и другие мощные электроприборы подключать непосредственно к настенным розеткам, а не через удлинители.
