Латвийский фонд природы напоминает: не надо сгребать и выбрасывать все опавшие листья

Не все листья полностью разлагаются, и в этом тоже есть смысл: оставшийся слой листьев до весны сохраняет влажность и температуру, что помогает пережить зиму насекомым, паукам и другой микрофауне. Листья служат также укрытием для ежей, которые находят там пищу — улиток, насекомых, червей — и устраивают зимние лежки. Также лягушки и жабы зимой часто зарываются в кучи листьев, чтобы укрыться от мороза, а в листовом покрове зимуют куколки многих видов бабочек.