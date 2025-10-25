Латвийский фонд природы напоминает: не надо сгребать и выбрасывать все опавшие листья
Латвийский фонд природы напоминает, что не нужно сгребать все листья, и призывает оставить половину из них на земле, поскольку опавшие листья начинают разлагаться, и этот процесс имеет большое значение для всей экосистемы в целом, сообщает "360TV Ziņas".
Разлагающиеся листья дают жилище и пищу множеству видов насекомых, кроме того, природные процессы обеспечивают их постепенное разложение и возвращение содержащихся в них питательных веществ в почву. Например, коллемболы — мелкие насекомые — живут в листьях и питаются ими, одновременно измельчая их. После этого листовой перегной начинают использовать грибы и бактерии, которые далее разлагают целлюлозу, лигнин и другие соединения, содержащиеся в листьях, высвобождая азот, фосфор и калий — питательные вещества для почвы.
Не все листья полностью разлагаются, и в этом тоже есть смысл: оставшийся слой листьев до весны сохраняет влажность и температуру, что помогает пережить зиму насекомым, паукам и другой микрофауне. Листья служат также укрытием для ежей, которые находят там пищу — улиток, насекомых, червей — и устраивают зимние лежки. Также лягушки и жабы зимой часто зарываются в кучи листьев, чтобы укрыться от мороза, а в листовом покрове зимуют куколки многих видов бабочек.
Что делать и чего не делать с осенними листьями?
- Сгребайте и убирайте листья по принципу 50:50 — половину оставляйте на земле. Несгребённые листья за зиму разложатся, но только если останутся в таком слое, как опали. Если их собрать в кучу, процесс разложения займёт больше времени.
- Листья рекомендуется оставлять под деревьями и кустами, особенно там, где видно истощённую или уплотнённую почву, обнажённые корни.
- Собранные листья лучше компостировать или использовать как мульчу — прямо на том же участке, где они опали, а получившийся компост применять для грядок и восстановления плодородия почвы.
- Отдельные кучи листьев можно оставить в местах, где они не мешают, — для зимовки ежей.
- Вывозить листья и другие садовые отходы в лес или другие природные территории запрещено — это может повредить экосистему леса и привести к распространению нежелательных растений или инвазивных видов животных и растений. Это является нарушением, за которое можно получить административное или денежное наказание.
- Сжигать листья нельзя! Во-первых, потому что в них уже могли поселиться живые существа, во-вторых, сжигание загрязняет воздух. Кроме того, во многих муниципалитетах это запрещено или строго ограничено.
- Листья необходимо убирать с дорог и пешеходных дорожек, где они могут сделать поверхность скользкой и создать опасность для пешеходов.