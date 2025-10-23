А зимой на них можно ездить? У жителей Латвии появились вопросы к электромобилям
Несмотря на завершение государственной программы поддержки покупки электромобилей и подключаемых гибридов, интерес к электромобилям в Латвии остаётся стабильным. Однако, как сообщает Skandi Motors, покупатели стали более осторожными и осведомлёнными.
Теперь покупатели тщательнее сравнивают предложения разных производителей, оценивают эксплуатационные расходы и устойчивость стоимости автомобиля в долгосрочной перспективе. Клиенты всё чаще интересуются не только запасом хода на одной зарядке, но и тем, каковы расходы после окончания гарантийного срока, насколько быстро доступны запасные части и какова ориентировочная рыночная цена подержанного электромобиля через несколько лет.
На выбор электромобиля в Латвии значительно влияют и климатические условия: морозы, влажность и перепады температуры сказываются на работе аккумуляторов и скорости зарядки. Специалисты подчёркивают, что ключевое значение имеет наличие системы подогрева и охлаждения батареи, обеспечивающей стабильную зарядку как в холоде, так и в жару. Отсутствие таких систем может значительно замедлить процесс зарядки зимой.
Также важна репутация производителя и опыт дистрибьютора на местном рынке. Надёжная сервисная сеть и проверенное качество гарантируют быструю поставку деталей и эффективное обслуживание по гарантии, что важно не только для удобства, но и для безопасности, а также для сохранения стоимости автомобиля.
Представители Skandi Motors отмечают, что в последние годы растёт спрос на практичные и надёжные электромобили. Для многих клиентов на первом месте стоят стабильность работы, понятная функциональность, удобное управление и доступность сервиса, а не количество экранов и технологических новинок в салоне.
В 2025 году рынок электромобилей продолжает расти. Число новых регистраций электромобилей достигло 1354, что на 34,5 процента больше, чем годом ранее.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийских покупателей электромобилей предупредили о крупных расходах, которые их ждут в будущем.