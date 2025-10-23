А зимой на них можно ездить? У жителей Латвии появились вопросы к электромобилям

Теперь покупатели тщательнее сравнивают предложения разных производителей, оценивают эксплуатационные расходы и устойчивость стоимости автомобиля в долгосрочной перспективе. Клиенты всё чаще интересуются не только запасом хода на одной зарядке, но и тем, каковы расходы после окончания гарантийного срока, насколько быстро доступны запасные части и какова ориентировочная рыночная цена подержанного электромобиля через несколько лет.