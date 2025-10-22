Данные продаж показывают, что покупатели в Латвии переплачивают за зимние покрышки
Хотя правила требуют, чтобы автомобили были оборудованы зимними шинами с 1 декабря, автоводители уже сейчас приобретают необходимое оснащение к зимнему сезону. Как сообщает интернет-магазин 220.lv, водители в Латвии тратят в среднем 102 евро на одну зимнюю шину бюджетного класса, что является самым высоким показателем среди стран Балтии.
Согласно действующим в Латвии требованиям, с 1 декабря все транспортные средства, чья полная масса не превышает 3,5 тонны, должны быть оснащены зимними шинами. Кроме того, с прошлого года действует правило, что в дорожном движении могут участвовать только автомобили с зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации на снегу и льду и маркированными символом «гора и снежинка».
По данным 220.lv, в первые две недели октября спрос на зимние шины был почти в четыре раза выше, чем в тот же период сентября.
Согласно данным за октябрь, зимние шины бюджетного класса являются самым популярным выбором среди латвийских автолюбителей, совершающих покупки онлайн. Средняя сумма, которую покупатели в Латвии тратят на одну шину, составляет 102 евро. Для сравнения, в Литве в это время одна шина стоила в среднем 84 евро, а в Эстонии — 86 евро.
В этом году зимние шины составили 44% всех продаж шин на платформе 220.lv, летние — 41%, а всесезонные — 15%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийским автоводителям напомнили об их обязанностях в связи с наступлением зимнего сезона.