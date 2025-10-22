Данные продаж показывают, что покупатели в Латвии переплачивают за зимние покрышки

Согласно действующим в Латвии требованиям, с 1 декабря все транспортные средства, чья полная масса не превышает 3,5 тонны, должны быть оснащены зимними шинами. Кроме того, с прошлого года действует правило, что в дорожном движении могут участвовать только автомобили с зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации на снегу и льду и маркированными символом «гора и снежинка».