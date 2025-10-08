Ищущим работу жителям Латвии советуют временное трудоустройство

Работодатели подчёркивают, что умение адаптироваться, сотрудничать, общаться и решать проблемы столь же важно, как диплом или сертификат. Возможности временной занятости позволяют кандидатам продемонстрировать эти навыки в реальных условиях. И хотя такой опыт может показаться незначительным, он становится мощным инструментом как для соискателей, так и для компаний. Для кандидатов — это первый шаг на рынке труда и возможность показать своё отношение к работе, гибкость и надёжность. Для работодателей — шанс увидеть человека в деле.