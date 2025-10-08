Ищущим работу жителям Латвии советуют временное трудоустройство
Временная работа может превратиться в постоянную.
Ищущим работу жителям Латвии советуют временное трудоустройство

Отдел информации

Otkrito.lv

«Он хороший кандидат, но ему не хватает опыта». Эту фразу нередко слышат молодые люди и те, кто решил сменить профессию. Но как получить опыт, если тебе не дают шанс? По мнению платформы Workis, решение — краткосрочная или временная работа.

"Временная работа даёт возможность получить практический опыт, познакомиться с разными отраслями и развить навыки, которые работодатели ценят не меньше, чем формальные знания", - сообщает Workis.

Работодатели подчёркивают, что умение адаптироваться, сотрудничать, общаться и решать проблемы столь же важно, как диплом или сертификат. Возможности временной занятости позволяют кандидатам продемонстрировать эти навыки в реальных условиях. И хотя такой опыт может показаться незначительным, он становится мощным инструментом как для соискателей, так и для компаний. Для кандидатов — это первый шаг на рынке труда и возможность показать своё отношение к работе, гибкость и надёжность. Для работодателей — шанс увидеть человека в деле.

Кандидатам, которые хотят получить максимум от временной работы, советуют следующее:

  • Приходи вовремя — надёжность всегда замечают.
  • Будь проактивным — проявляй инициативу, не жди указаний.
  • Задавай вопросы — это демонстрирует интерес и стремление учиться.
  • Проси обратную связь — это готовность совершенствоваться.
  • Будь позитивным — создавай хорошую атмосферу в коллективе.

"Работодатели часто ищут не «готовых профессионалов», а мотивированных, гибких людей, готовых развиваться. Принять кого-то на работу — всегда риск, и доверие нужно заслужить. Временная работа даёт работодателю возможность безопасно открыть для себя новые таланты и увидеть, как кандидат проявляет себя на практике — то, чего не видно в резюме", - полагает Workis.

