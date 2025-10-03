Нужна нормальная зарплата? Названы лучшие работодатели Латвии, которые сейчас ищут сотрудников
К 1 октября работодатели уже зарегистрировали более 1300 вакансий для участия в ярмарке вакансий Государственного агентства занятости (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA), которая пройдет 23 октября в конференц-центре Fantadroms в Риге.
Агентство напоминает, что работодатели, которые все еще ищут сотрудников, могут подать заявку на участие в ярмарке вакансий до конца рабочего дня 8 октября, заполнив анкету на сайте NVA. Участие как для работодателей, так и для соискателей бесплатное.
На данный момент участие подтвердили такие компании и учреждения, как Adoro Melodija, Apollo Group, Austra Pak, Baltic Restaurants Latvia, BWT Timber, CCC Riga Digital Services, Depo DIY, Energofirma Jauda, Food Union/Рижский молочный комбинат, Grindeks, Hagberg, Управление мест заключения, Kesko Senukai Latvia, Ķekava Foods, Latvijas dzelzceļš, Lāči, Lenoka, Maxima Latvija, Mogotel Hotel Group, Центр рекрутинга и отбора Объединенного штаба Национальных вооруженных сил, Служба неотложной медицинской помощи, Pasažieru vilciens, Рижская Восточная клиническая университетская больница, Rīgas autonoma, Рижский аэропорт, Rīgas satiksme, Рижская 1-я больница, Rimi Latvija, SOL Baltics OU Latvijas Filiāle, Государственная полиция, Viada Baltija и другие.
Работодатели на ярмарке также смогут в зале презентаций представить свои компании, их сферу деятельности, рабочую среду, ценности и направления развития.
Соискатели же в день мероприятия смогут лично встретиться с работодателями из разных отраслей, обсудить условия и специфику работы, а также принять участие в собеседованиях. NVA рекомендует заранее подготовить CV, а при необходимости можно записаться на карьерную консультацию для его составления.