Нужна нормальная зарплата? Названы лучшие работодатели Латвии, которые сейчас ищут сотрудников

Соискатели же в день мероприятия смогут лично встретиться с работодателями из разных отраслей, обсудить условия и специфику работы, а также принять участие в собеседованиях. NVA рекомендует заранее подготовить CV, а при необходимости можно записаться на карьерную консультацию для его составления.