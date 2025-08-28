Молодые жители Латвии назвали зарплаты, которые хотят получать. Что думают об этих суммах работодатели?
Большинство молодых людей в Латвии не чувствуют уверенности в своих возможностях на рынке труда, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Alma Career Latvia.
Лишь 10% работников в возрасте до 25 лет считают, что у молодежи есть широкие и разнообразные возможности трудоустройства, тогда как 79% признают – подходящих предложений мало, и найти работу трудно.
Работники старше 25 лет почти половина (49%) считают, что у молодежи в Латвии есть широкие и разнообразные возможности, треть (33%) полагают, что они не отличаются от шансов других возрастных групп, но 57% всё же согласны, что молодежи найти работу сложно из-за нехватки подходящих вакансий.
Работодатели 39% полагают, что у молодежи есть широкие возможности, 22% считают их равными с другими возрастными группами, но 39% согласны, что найти работу молодежи непросто.
Согласно опросу, более половины (56%) молодых людей считают мотивирующей зарплату на первой работе в размере 751–1250 евро после уплаты налогов. Каждый пятый (20%) рассчитывает на доход 1001–1250 евро, а 6% хотели бы получать 1251–1500 евро. Лишь 5% молодых работников считают размер зарплаты несущественным, отдавая приоритет получению опыта.
Работодатели оценивают зарплатные ожидания молодежи поскромнее: 42% считают подходящей зарплату для молодежи на первой работе 751–1000 евро, лишь пятая часть готова платить свыше 1000 евро.
