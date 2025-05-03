Получили перевод? Почему важно указывать его назначение и какие доходы на самом деле нужно декларировать
Что нужно указывать в назначении платежа, чтобы у Службы государственных доходов (VID) не возникло вопросов? Этот и подобные вопросы, похоже, беспокоят многих.
Не существует волшебной формулы, которая бы позволила избежать обязанности платить налоги, если такая обязанность есть. Ответ прост: в назначении платежа всегда нужно указывать, с какой целью или по какой причине совершается перевод — это позволяет понять, нужно ли декларировать полученную сумму и облагать ее налогом.
Жителям Латвии каждый год нужно подавать в VID декларацию о части своих доходов. Но есть и такие доходы, которые декларировать не нужно. Рассмотрим подробнее.
Доходы, которые обязательно нужно декларировать и с которых нужно платить налог:
- Подарки от лиц, не являющихся супругом или родственниками до третьей степени, если за год сумма превышает 1425 евро.
- Доходы от продажи капитальных активов (недвижимость, акции, ценные бумаги, криптовалюта и т. д.).
- Проценты по выданным займам.
- Выигрыши, если их общая сумма за год превышает 3000 евро.
- Доход от сдачи в аренду (в том числе недвижимости).
- Доход от предоставления платных услуг (например, косметология, ремонт автомобилей, консультации).
- Доход от размещения контента в интернете или соцсетях.
- Доход от продажи сельхозпродукции или лесных даров, если за год превышает 3000 евро.
- Иностранные доходы, в том числе из стран с низкими налогами.
- Дивиденды от компаний, зарегистрированных за пределами ЕС.
- Доход, полученный по договору цессии (деньги, которые человек получает в результате переуступки права требования долга или другого права).
Если такие доходы были получены, их обязательно нужно указать в декларации и рассчитать подоходный налог.
Доходы, которые нужно декларировать, но не нужно платить с них налог:
- Подарки от супруга или родственников до третьей степени (родители, дети, братья, сестры, бабушки и дедушки и др.).
- Подарки от других лиц, если за год от одного человека сумма не превышает 1425 евро.
- Алименты, в том числе из Государственного фонда гарантии уплаты алиментов.
- Доход от продажи личного движимого имущества (авто, мебель и т. д.).
- Небольшие выигрыши (до 3000 евро в год).
- Небольшой доход от продажи сельхозпродукции или лесных даров (до 3000 евро в год).
- Доход от продажи недвижимости, если он не облагается налогом (например, если имущество принадлежало более 5 лет и была задекларирована как место жительства).
- Дивиденды от латвийских и компаний ЕС.
В декларации нужно указать все необлагаемые доходы, если их общая сумма за год превышает 10 000 евро, даже если каждый из них по отдельности меньше этой суммы.
Платежи, которые не считаются доходом и не подлежат декларированию:
- Возврат ранее выданного займа.
- Полученный займ до 15 000 евро от одного человека.
- Платежи за передачу прав требования (цессия).
- Переводы между своими счетами в разных банках.
- Авансовые платежи.
- Внутренние переводы в рамках общего хозяйства (например, отец переводит деньги матери ребенка, даже если они не женаты).
- Возврат залога или или возврат оплаты за покупку.
(Если сумма займа от одного лица превышает 15 000 евро, об этом нужно сообщить отдельно в VID.)
Годовая декларация доходов помогает государству контролировать распределение доходов в обществе, а самим жителям — вернуть переплаченные налоги. Важно своевременно и корректно декларировать как облагаемые, так и необлагаемые доходы.