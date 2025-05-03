Получили перевод? Почему важно указывать его назначение и какие доходы на самом деле нужно декларировать

Не существует волшебной формулы, которая бы позволила избежать обязанности платить налоги, если такая обязанность есть. Ответ прост: в назначении платежа всегда нужно указывать, с какой целью или по какой причине совершается перевод — это позволяет понять, нужно ли декларировать полученную сумму и облагать ее налогом.