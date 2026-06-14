Что главное - открытое сердце или дресс-код? Дискуссия об одежде в церкви разделила верующих в Латвии
Церковная община в Пиньки опубликовала в Facebook сообщение, которое вызвало бурную реакцию среди верующих. Разместив изображение, созданное ИИ, община напомнила, как, по ее мнению, прихожанам следует приходить в храм летом: не в шортах и мини-платьях, а в "праздничной одежде".
«Летом мы приходим в церковь в праздничной одежде. Удобной, опрятной и выражающей уважение к святому месту. Одежда является выражением нашей веры, культуры и уважения», — напоминает община Пиньки.
«Полураздетым в церкви не место»
Виестурс Пирро, приходской священник Кабиле, комментирует: «Бывают и “экстремалы”, которые даже в народном костюме видят что-то нехристианское. Но полураздетым в церкви не место. Мне доводилось сталкиваться с дамами, которые хотели прийти в церковь с собачкой, “потому что она милая и маленькая”, несмотря на то, что она громко тявкает...»
Он считает, что из-за «неподобающей одежды» мы «становимся похожими на мир, который меняется вовсе не в сторону благочестия»:
«...следует спокойно и с уважением объяснять “неверующим”, что храм — это сакральное пространство, требующее соответствующей одежды и поведения. Богу не следует делать это вместо нас».
В свою очередь пастор латышской общины Святого Иоанна в Торонто (Канада) Гиртс Гриетиньш опубликовал в социальных сетях альтернативное изображение, также созданное ИИ. На нем показано, что в церкви ждут не только людей в костюмах и нарядных платьях, но и в джинсах и футболках:
Одежда не является вопросом спасения
Эти изображения активно обсуждают и латышские лютеранские священнослужители, которые разделились на два противоположных лагеря.
Пастор автономной лютеранской общины Циравы Рудите Лосане: «“Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними”. Это выражение появилось в Германии во времена Реформации. Богу нужны не костюмы и платья, а человеческое сердце. И в храме, и за его пределами».
Пастор-эмерит Арвид Бобинскис: «Любая крайность плоха. Конечно, нехорошо и неправильно, если кто-то хочет прийти в храм в пляжной одежде или в чем-то близком к ней. Мини-платья, короткие шорты, майки без рукавов и подобные предметы одежды пусть остаются для пляжа и других мест, где они уместны!
С другой стороны, не стоит превращать храм в место, где более состоятельные прихожане приходят демонстрировать свою дорогую одежду, а те, кто не может позволить себе такие хорошие и дорогие вещи, вынуждены чувствовать себя почти неловко.
Мне также приходилось слышать о случаях, когда молодой человек приходит в храм первый или второй раз в жизни, будучи действительно слишком “по-летнему” одетым. Но какой-нибудь активист общины вместо того, чтобы порадоваться, что подросток пришел в церковь, говорит ему что-то раздраженным, а порой даже грубым тоном. Захочет ли этот молодой человек после такого отношения снова прийти в храм?
На мой взгляд, если кто-то пришел в храм в неподходящей одежде, правильный подход должен быть следующим. Кто-то из прихожан мог бы сказать ему примерно так: “Мы от всего сердца рады, что ты пришел в храм. Ты, вероятно, ищешь Бога и хочешь познакомиться с Ним. Познавать Бога — это самое прекрасное и ценное для человека. Мы будем рады видеть тебя здесь и в дальнейшем. Богослужения проходят тогда-то и тогда-то. У нас принято, чтобы прихожане одевались так-то и так-то”. Все можно сказать вежливо, с любовью и доброжелательностью. Даже замечания, если они когда-либо необходимы».
Преподобный Валмиерского округа Эдийс Калекаурс: «Вы беспокоитесь о том, как другие одеваются в храм, и в своем сердце судите своего брата или сестру? Но я спрашиваю вас: как вы можете любить Бога, которого не видели, если в своем сердце не любите брата, которого видите?
Тот, кто смотрит на одежду другого человека, чтобы найти в ней повод для осуждения, сам ходит во тьме, потому что не встретил истину в своем сердце.
Пусть каждый надевает лучшее, что у него есть дома, если только это не является сознательной провокацией или откровенно непристойным для брата или сестры.
Если вы не читали, то вот что пишет апостол Павел: “Итак, как избранные Божии, святые и возлюбленные, ОБЛЕКИТЕСЬ в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение... а более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства” (Кол. 3:12,14).
Это одежда, которая никогда не выходит из моды и которую Бог благословляет. Смотрю, что какой-то материал, созданный ИИ и опубликованный в Facebook о стиле одежды в храме, дал повод разделиться на два лагеря — правильных и неправильных, истинно благочестивых и почти безбожников. Это может означать, что самая важная одежда так и осталась ненадетой».
Диакон Илмарс Ярганс: «Плакат об одежде в церкви “всколыхнул” христианскую среду. Но аргументы защитников “шортов и топиков” свидетельствуют о полном непонимании ситуации.
- Да, Бог не разделяет людей по одежде. Одежда не является “вопросом спасения”. И, насколько мне известно, из церкви никого не выгоняли за неподходящую одежду. По крайней мере не в Латвии. По крайней мере не из лютеранской церкви.
- Но если человек считает себя христианином, то посещение воскресного богослужения — самое важное событие недели. По крайней мере так должно быть! К нему готовятся внутренне и внешне, настраиваются, наряжаются, приходят заранее. А не забегают по дороге в последний момент между прочими делами.
- Принято надевать приличную одежду, когда идешь на ужин в ресторан, на мероприятие в детском саду, на корпоратив, на концерт хора, юбилей, в оперу, на съезд какой-либо партии, в Сейм... У нормального человека это вообще не вызывает вопросов.
- Неужели посещение храма менее важно, чем все перечисленное выше? Вот тогда это действительно огромная проблема — в голове и в сердце! У латышей издавна существовало даже понятие “воскресная одежда” (почитайте классиков!) — то есть лучшая одежда, которая у тебя есть. Та, которую не носят каждый день. И не важно, сколько она стоит. Просто лучшая, по возможностям каждого.
- Посмотрите видеозаписи христианских богослужений в Африке! Эти люди совсем не богаты. В повседневной жизни они занимаются тяжелым физическим трудом. Да и климат жаркий. Но на богослужение они приходят нарядными, как на праздник. Потому что церковная служба – это праздник!
В конечном итоге одежда, соответствующая ситуации, — это еще и вопрос самоуважения. Когда я возвращаюсь домой после целого дня работы на лесной пасеке и по дороге вспоминаю, что нужно купить что-нибудь на ужин, я не вваливаюсь в магазин в “полевой одежде”. Лучше сделаю крюк, заеду домой, приму душ, переоденусь в smart casual и только потом пойду в магазин. Продавцам и покупателям в Lidl все равно, как я выгляжу, а упаковкам молока на полке — тем более. Мне самому не все равно!
Поэтому если для кого-то богослужение в церкви кажется менее важным, чем поход в Lidl за молоком и хлебом, то проблема вовсе не в одежде...»
Иисус примет и в рваных колготках
В стороне от дискуссии о «церковном дресс-коде» не остаются и обычные прихожане, которые опубликовали в интернете десятки мнений. Вот некоторые из них.
- «Нужно радоваться каждому неверующему, который приходит в церковь и ищет Бога. А потом Дух Божий сам будет действовать в человеке, и он поймет, что уместно, а что нет».
- «Одеваться в соответствии со временем и местом — признак даже не интеллигентности, а цивилизованного человека. Это следует соблюдать не только в церкви».
- «Мне кажется, что церковь должна быть местом, где принимают каждого — и бедного, и богатого, и в простой летней одежде, и в праздничном наряде. В конце концов это Дом Божий, и к Богу каждый приходит в соответствии со своим пониманием, возможностями и совестью. Но иногда создается впечатление, что церковь хочет быть больше похожей на оперу, чем на убежище — местом, где человеческий этикет становится важнее самой причины, по которой человек пришел. Если форма начинает преобладать над сущностью, существует риск потерять саму цель».
- «Когда ты приходишь к Иисусу, Иисус не смотрит на то, во что ты одет. Он смотрит на наши сердца! Вряд ли перед входом в Царство Небесное Иисус скажет тебе, что ты был неправильно одет и поэтому не получишь Царство Небесное. Поэтому, чтобы правильно все понимать, нужно читать Библию и проводить время в молитве».
- «Если до церкви 10 километров и тетушка едет туда на велосипеде, то кроссовки — лучший выбор. Церковь — не опера. Главное, с каким сердцем ты приходишь, а не что на тебе надето».
- «На сто процентов Иисус примет человека с распростертыми объятиями даже в рваных колготках и с одной туфлей на ноге. Он будет смотреть на сердце. А для фарисея важно будет, в какой одежде человек пришел».
- «Что это за очередная афера!? Во время ковида непривитым нельзя было входить в церковь, теперь начнем смотреть, кто приходит в вечерних нарядах, а кто в джинсах!? Не слишком ли это уже? Я ходила в церковь и по этикету, и в жаркое лето так, как сама хотела. Никогда не было ощущения, что кто-то косо смотрит или оценивает. Почему снова нужно плясать под чужую дудку? Если хотят, чтобы молодежь приходила в церковь, пусть приходит и в кроссовках, и в шортах, и в платьях с открытыми плечами. Лично мне совершенно не важно, кто как одет. Главное — радость от того, что человек вошел в Дом Божий».
- «В нашей общине мы рады каждому, кто приходит. Единственное, что было бы неприемлемо, — полное отсутствие одежды. Иисус не делил людей на категории (...). Мне нравится, когда человек приходит в церковь нарядным. Я сама не могу представить, что пойду туда в чем попало. Однако это не дает мне права осуждать кого-либо, если потребность в Боге настигла его в момент, когда у него нет подходящей одежды».
Стоит отметить, что крупнейшие традиционные христианские конфессии (католики, лютеране, баптисты и другие) не имеют строго сформулированного «церковного дресс-кода». Подчеркиваются лишь три принципа, которых следует придерживаться при посещении богослужения:
- избегать чрезмерно сексуализированной одежды;
- избегать демонстративной роскоши;
- приходить опрятным и чистым.