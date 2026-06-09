PTAC предупредил покупателей и заблокировал два латвийских интернет-магазина
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) принял решение ограничить доступ к сайтам myfragrance.lv и fragrancemy.lv, поскольку в их деятельности были выявлены существенные нарушения.
В ходе проверки PTAC получил несколько жалоб от потребителей на духи, приобретенные через интернет. Жители сообщали о случаях, когда им доставляли товары, не соответствующие заказу, поврежденные или уже вскрытые упаковки, а также высказывали подозрения относительно подлинности продукции. Кроме того, покупатели сталкивались с трудностями при попытках связаться с продавцом, нарушением права на отказ от покупки и отсутствием возврата денежных средств.
PTAC установил, что на сайтах не предоставляется четкая и соответствующая требованиям законодательства информация о коммерсанте, а также отсутствуют сведения о правах потребителей при заключении дистанционных договоров. В результате потребители не могли установить личность фактического продавца и защитить свои права в случае возникновения споров.
PTAC неоднократно призывал владельца сайтов устранить выявленные нарушения и предоставить разъяснения, однако ответа не последовало. Учитывая, что нарушения не были устранены, а дальнейшая работа сайтов создает существенный риск для интересов потребителей Латвии, было принято решение заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.
PTAC призывает потребителей при совершении покупок в интернете всегда проверять личность продавца, контактную информацию и внимательно знакомиться с условиями дистанционного договора. Если возникают подозрения в недобросовестной коммерческой практике, жителей призывают сообщать об этом в PTAC.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, PTAC объяснил торговым сетям и покупателям, что такое "акция" и что такое "распродажа".