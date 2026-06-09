PTAC предупредил покупателей и заблокировал два латвийских интернет-магазина

В ходе проверки PTAC получил несколько жалоб от потребителей на духи, приобретенные через интернет. Жители сообщали о случаях, когда им доставляли товары, не соответствующие заказу, поврежденные или уже вскрытые упаковки, а также высказывали подозрения относительно подлинности продукции. Кроме того, покупатели сталкивались с трудностями при попытках связаться с продавцом, нарушением права на отказ от покупки и отсутствием возврата денежных средств.