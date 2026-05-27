"Урезать можно многое, но не станет ли хуже": в Сейме заговорили о болезненной экономии бюджета
Латвию ждут болезненные бюджетные решения: на фоне растущего госдолга и расходов на оборону власти уже открыто говорят о возможных сокращениях. Но где именно экономить — ответа пока нет.
На фоне растущего государственного долга и увеличения расходов на оборону Латвии придется значительно точнее определять, какие бюджетные позиции действительно являются приоритетными для государства. Об этом в эфире TV24 заявила председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша.
По ее словам, формирование бюджета — это крайне сложный процесс, который требует перехода от традиционного подхода к системе целевого бюджетного планирования. Речь идет о том, чтобы оценивать финансирование не по количеству мероприятий или формальному освоению средств, а по реальному эффекту для экономики и общества.
«Мы должны смотреть не столько на количество мероприятий или формальное исполнение бюджета, сколько на то, какое влияние конкретные вложения оказывают на экономику и какой смысл в инвестированных деньгах», — подчеркнула Чакша.
Она отметила, что такой подход требует серьезного изменения мышления не только у политиков, но и у самих министерств. По мнению депутата, ведомства должны научиться четче формулировать цели и понимать, какой именно результат для общества дает то или иное финансирование.
Говоря о возможном пересмотре бюджета, Чакша признала, что каждый раз возникает крайне болезненный вопрос: сокращать ли второстепенные расходы или же урезания уже начинают затрагивать критически важные сферы. «Каждый раз, когда вопрос пересмотра бюджета оказывается на столе, начинается разговор о том, будем ли мы слегка “подрезать ногти” или уже “резать по живому”. А если мы режем по живому, всегда есть риск нанести ущерб экономике», — заявила она.
При этом политик подчеркнула, что при нынешнем уровне государственного долга и необходимости все больше вкладывать в оборону государство обязано становиться эффективнее. По словам Чакши, это означает необходимость четко определить, какие функции и расходы в данный момент не являются жизненно важными, а какие — критически необходимы для страны.
«Нужно ясно понимать, какие функции государства являются действительно важными, а какие — менее значимыми», — отметила глава бюджетной комиссии.
Она считает, что подобная работа должна вестись в тесном сотрудничестве между Министерством финансов, отраслевыми министерствами и экспертами. Чакша предупредила, что механическое урезание расходов далеко не всегда приводит к положительному результату. «Просто сократить можно очень многое. Вопрос только в том — не станет ли потом хуже», — резюмировала политик.