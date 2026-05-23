В Латвии обнаружили серьезные проблемы с размножением рыбы в реках. Людей призывают помочь

Демонтаж препятствий для миграции рыб планируется и в ближайшем будущем. В рамках проекта LIFE RiverFlow планируется ликвидировать самое значительное искусственное препятствие для миграции рыб в Латвии — плотину бумажной фабрики в Стайцеле. Руководитель проекта Линда Фибига отмечает: «О том, что плотину в Стайцеле необходимо снести, экологи и рыболовы говорят еще с девяностых годов. Как видим, за 30 лет сделать Салацу более доступной для миграции лосося и других рыб так и не удалось. Поэтому мы надеемся, что запланированная модель сотрудничества поможет “открыть” в бассейне Салацы более 500 километров свободно текущих рек, что будет способствовать росту популяций рыб и, возможно, отразится даже на ценах на рыбу в магазинах!»