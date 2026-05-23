В Латвии обнаружили серьезные проблемы с размножением рыбы в реках. Людей призывают помочь
В субботу, 23 мая, отмечается Всемирный день миграции рыбs (World Fish Migration Day), цель которого — привлечь внимание к защите мигрирующей рыбы и значению свободно текущих рек. Всемирный день миграции рыб проводится раз в два года.
Ухудшается все
Многие реки Латвии не текут свободно — в них насчитывается более 1500 созданных человеком препятствий: плотины малых ГЭС, исторические плотины мельниц и бумажных фабрик или их остатки, а также водопропускные трубы, не подходящие для миграции. Негативное влияние оказывают не только крупные препятствия: даже насыпи из камней или строительного мусора в реке уменьшают возможности мигрирующих рыб добраться до мест нереста и полноценно оставить потомство — особенно если на коротком участке реки находится несколько таких преград. Государственный научный институт BIOR создал список из 80 значимых препятствий для миграции рыб.
Препятствия для миграции рыб являются главной причиной сокращения популяций различных проходных рыб в латвийских реках. Рыбы не могут добраться до подходящих мест нереста и погибают, не оставив потомства. Наибольшее влияние такие препятствия оказывают на лососей, кумжу, речную миногу и вимбу, однако они затрагивают также ручьевую форель, хариуса и других мигрирующих пресноводных рыб.
Препятствия ухудшают не только миграцию рыб: любая плотина в реке повышает уровень воды выше по течению, снижая скорость потока, способствуя нагреванию и испарению воды, а также накоплению переносимых водой твердых частиц — песка и остатков растений. Из-за уменьшения скорости течения снижается способность водоема к самоочищению. Если плотина построена на быстротечной реке, условия меняются настолько резко, что обитающие там организмы — моллюски, беспозвоночные, рыбы, а также водные растения и мхи — больше не могут выживать, и ценную флору и фауну быстрых рек заменяют организмы, характерные для медленно текущих рек или озер.
Пора сносить
Для улучшения условий миграции рыб лучшим и наиболее экономически обоснованным решением чаще всего является снос препятствий. Если демонтаж невозможен, можно построить рыбоход, однако это лишь частично решает проблему. В Латвии уже демонтированы несколько препятствий для миграции рыб. Самым масштабным стал демонтаж плотины Бея на реке Алукснес, проведенный в 2024 году в рамках природоохранного проекта.
Демонтаж препятствий для миграции рыб планируется и в ближайшем будущем. В рамках проекта LIFE RiverFlow планируется ликвидировать самое значительное искусственное препятствие для миграции рыб в Латвии — плотину бумажной фабрики в Стайцеле. Руководитель проекта Линда Фибига отмечает: «О том, что плотину в Стайцеле необходимо снести, экологи и рыболовы говорят еще с девяностых годов. Как видим, за 30 лет сделать Салацу более доступной для миграции лосося и других рыб так и не удалось. Поэтому мы надеемся, что запланированная модель сотрудничества поможет “открыть” в бассейне Салацы более 500 километров свободно текущих рек, что будет способствовать росту популяций рыб и, возможно, отразится даже на ценах на рыбу в магазинах!»
Каждый может помочь
Также с помощью проекта LIFE GoodWater IP сейчас планируется строительство рыбохода на реке Большая Югла в Ропажи. Планируется перестроить и несколько водопропускных труб — в Пиетенупе, Ауце и Заубе. Команда проекта почти каждый год убирает из рек и более мелкие препятствия: например, в прошлом году в реке были рассеяны камни, оставшиеся от плотины водяной мельницы в Море.
Каждый человек может помочь рекам течь свободно и улучшить условия миграции рыб и в повседневной жизни — прежде всего, интересуясь состоянием рек в своем городе или крае и понимая, какие препятствия мешают им свободно течь. О таких препятствиях стоит говорить с их владельцами или управляющими, а также с местным самоуправлением. Если достигнута договоренность о демонтаже препятствия, на это можно получить финансирование, например, в рамках грантовых конкурсов программы [Open Rivers Programme.