Угрожал - неси ответственность! В Латвии хотят ужесточить наказание за агрессию в интернете и жизни
В Латвии предлагают наказывать за угрозы даже без доказательств, что человек действительно боялся их исполнения. Новый законопроект уже вызвал споры о границах свободы слова, безопасности и роли полиции.
Депутат Сейма Яна Симановска подала поправки к Закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. Политик предлагает исключить из закона требование оценивать, были ли у потерпевшего основания опасаться, что высказанные угрозы действительно могут быть реализованы. Сейчас административная ответственность предусмотрена за агрессивное поведение в отношении другого человека, выражающееся в угрозах или призывах причинить вред, если существовали основания полагать, что эти угрозы могут быть исполнены.
По мнению Симановской, именно этот критерий на практике мешает эффективному применению закона. Она считает, что человек, получивший угрозы, в большинстве случаев объективно не способен проанализировать, насколько реальна вероятность их исполнения, на какой стадии находится намерение угрожающего и действительно ли он собирается действовать.
Депутат подчеркивает, что пострадавшему должна быть обеспечена правовая защита и безопасность уже в момент получения угроз. По ее словам, необоснованно требовать от жертвы оценки вероятности исполнения угроз, особенно если они поступают в цифровой среде от совершенно незнакомых людей.
Симановска отмечает, что сегодня угрозы нередко распространяются через интернет и социальные сети, а пострадавший не может знать намерения, возможности или прошлое человека, который их высказывает. Даже если угрожающий знаком с жертвой, невозможно заранее предсказать его дальнейшие действия.
По словам депутата, существующая формулировка закона нередко приводит к тому, что полиция отказывается возбуждать административное дело. В качестве аргумента могут указывать, например, отсутствие судимостей у человека, который высказывал угрозы. Однако, как считает Симановска, наличие или отсутствие судимости — лишь один из факторов и не может быть главным критерием оценки опасности.
Кроме того, депутат считает недостаточным нынешний перечень охраняемых интересов, где отдельно упоминаются угрозы здоровью или сексуальной неприкосновенности. По ее мнению, на практике людям угрожают и в отношении других защищаемых законом интересов, поэтому регулирование следует расширить.
Симановска считает, что существующая ситуация создает в обществе ощущение безнаказанности и нормализации угроз как формы общения. Она подчеркивает, что за подобные действия нередко не наступает никакой ответственности или последствий.
По мнению депутата, любой случай, когда человек получает угрозы или призывы причинить вред ему или его близким, уже должен быть основанием для привлечения виновного к административной ответственности. Она также обращает внимание на психологические последствия угроз. По словам Симановской, такие действия почти всегда причиняют эмоциональный вред, затрагивают достоинство человека, вызывают стресс, чувство опасности и тревоги, заставляют менять привычное поведение, а в тяжелых случаях приводят к психологическим травмам.