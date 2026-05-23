Угрожал - неси ответственность! В Латвии хотят ужесточить наказание за агрессию в интернете и жизни

Депутат Сейма Яна Симановска подала поправки к Закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. Политик предлагает исключить из закона требование оценивать, были ли у потерпевшего основания опасаться, что высказанные угрозы действительно могут быть реализованы. Сейчас административная ответственность предусмотрена за агрессивное поведение в отношении другого человека, выражающееся в угрозах или призывах причинить вред, если существовали основания полагать, что эти угрозы могут быть исполнены.