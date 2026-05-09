ВИДЕО: на параде 9 мая в России впервые прошли колонной вдовы убитых в Украине российских военных
В российском городе Чита в "Параде победы" приняли участие вдовы и матери российских военнослужащих, убитых на войне против Украины.
2026 год в России отмечается множеством особенностей и новшеств в праздновании Дня Победы. В ряде российских городов прошли весьма необычные шествия. Например, в Чите впервые на параде 9 мая отдельной колонной прошли жены и матери ликвидированных российских военных, участвовавших в войне против Украины. Видеозапись шествия опубликовала городская администрация. Колонна вдов маршировала вместе с другими участниками праздничного парада.
Российские СМИ сообщают, что в колонне участвовали вдовы и матери погибших российских солдат. Во время мероприятия их назвали «символом ответственности, верности и непоколебимой веры в тех, кто сейчас находится на линии фронта».
Колонна прошла вместе с остальными участниками праздничного шествия. Подобные акции в рамках официальных мероприятий в городе ранее никогда не проводились.
Как известно, Владимир Путин в этом году провел в Москве самый скромный парад 9 мая в истории. Источники сообщали о параноидальных настроениях в Кремле, поэтому парад проходил при строгих ограничениях.
Парад 9 мая 2026 года в Москве состоялся в весьма сокращенном формате. На фоне войны против Украины столица страны-агрессора по-прежнему находится под постоянной угрозой атак беспилотников. Парад длился всего 45 минут. Глава Кремля сразу после окончания поспешно покинул Красную площадь в окружении усиленной охраны.
Незадолго до начала парада в Москве был отключен мобильный интернет, сообщают российские СМИ.
Ранее российские власти заявляли, что в параде не будет участвовать военная техника, объясняя это угрозой ударов со стороны Украины.
До объявления перемирия Россия заявляла, что в случае попытки Киева «сорвать» парад российские вооруженные силы ответят массированным ракетным ударом по украинской столице.
Президент Украины Владимир Зеленский напрямую не угрожал ударами по Москве во время парада, однако заявил, что российское руководство боится появления украинских дронов над Красной площадью.
После того как США, Россия и Украина объявили о трехдневном перемирии, Зеленский подписал указ, которым «разрешил» проведение парада и запретил наносить удары по Красной площади во время мероприятия.