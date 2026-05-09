В Латвии снизился средний размер пенсии по инвалидности.
Сегодня 13:41
Мужчины получают больше женщин: как отличаются пенсии по инвалидности в Латвии
В Латвии средняя пенсия по инвалидности в марте немного снизилась, а ее размер у мужчин и женщин по-прежнему заметно отличается.
Средний размер пенсии по инвалидности в Латвии в марте этого года составил 342,85 евро, что на 69 центов меньше, чем в феврале, свидетельствует информация Государственного агентства социального страхования.
В том числе у мужчин средний размер пенсии по инвалидности составил 348,64 евро, у женщин — 337,15 евро.
В марте этого года пенсию по инвалидности получали в общей сложности 75 747 жителей, из них 37 549 мужчин и 38 198 женщин.