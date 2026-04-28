Пиво и хоккей под открытым небом: Рига готовит уличные фан-зоны с ролл-барами к ЧМ
Опираясь на успешный опыт прошлых лет, и в этом году во время чемпионата мира по хоккею Рижское самоуправление разрешит предпринимателям устанавливать в уличных кафе экраны и передвижные устройства для напитков, так называемые ролл-бары.
Во время крупных спортивных и культурных мероприятий размещение телевизионных экранов и оборудования для напитков на летних террасах помогает владельцам кафе и ресторанов эффективнее привлекать посетителей. Таким образом, жители Риги и гости города получают возможность собираться вместе и следить за прямыми трансляциями спортивных соревнований.
Чемпионат мира по хоккею в этом году пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии. В нем примут участие 16 национальных сборных. Первый матч мужской сборной Латвии состоится 16 мая против хозяев турнира — сборной Швейцарии.
Чтобы обеспечить возможность совместного просмотра соревнований, самоуправление не возражает против установки телевизионных экранов и ролл-баров на летних террасах в период чемпионата.
При этом необходимо соблюдать ряд условий: экраны и ролл-бары должны органично вписываться в размеры и зону террасы. Коммерческая реклама запрещена — разрешена только прямая трансляция. Подключение должно быть технически безопасным, все провода и кабели должны быть закрыты защитными панелями.