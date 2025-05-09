Колокола на Рижской ратуше.
В Латвии
Сегодня 19:44
Во время игр латвийской хоккейной сборной колокола Рижской ратуши будут исполнять мелодию поддержки
Во время матчей латвийской команды на чемпионате мира по хоккею каждые полчаса колокола Рижской ратуши будут играть мелодию поддержки болельщиков, сообщила агентству LETA отдел внешних коммуникаций Рижской думы.
Согласно расписанию игр сборной, мелодия прозвучит 10 мая в 21:00, 11 и 13 мая в 17:00, 14 мая в 21:00, 17 мая в 13:00, 18 мая в 21:00 и 20 мая в 13:00.
Аранжировку мелодии для колоколов ратуши создал композитор и музыкант Кристапс Кривкалнс. 30 компьютеризированных колоколов, привезённых из Германии, были установлены на террасе ратуши в 2006 году.