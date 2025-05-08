Ну кто так бросает!
В Латвии
Сегодня 14:46
Большой хоккей вернулся: на Домской площади в Риге покажут игры сборной Латвии на чемпионате мира
Чтобы жители Риги и гости города могли следить за чемпионатом мира по хоккею и играми мужской сборной Латвии, с 9 по 25 мая на Домской площади будет организован публичный показ прямых трансляций матчей.
Показы начнутся в пятницу, 9 мая. Игры с участием сборной Латвии запланированы на следующие даты: 10 мая в 21:10, 11 и 13 мая в 17:10, 14 мая в 21:10, 17 мая в 13:10, 18 мая в 21:10, 20 мая в 13:10.
Организаторы обещают, что Домская площадь будет обустроена для комфортного просмотра — там установят скамейки и большой экран.