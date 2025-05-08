Большой хоккей вернулся: на Домской площади в Риге покажут игры сборной Латвии на чемпионате мира

Показы начнутся в пятницу, 9 мая. Игры с участием сборной Латвии запланированы на следующие даты: 10 мая в 21:10, 11 и 13 мая в 17:10, 14 мая в 21:10, 17 мая в 13:10, 18 мая в 21:10, 20 мая в 13:10.