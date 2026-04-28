Пассажиров предупредили о сложном лете: авиабилеты могут подорожать, а рейсы - отменяться

Нарушения глобальных поставок нефти, вызванные военным конфликтом на Ближнем Востоке, увеличили цены на дальнемагистральные перелеты из Европы более чем на 100 долларов США (более 83 евро). Это, вероятно, приведет к росту цен на билеты. Рост цен на реактивное топливо увеличил средние расходы на топливо на 88 евро на каждого пассажира на дальнемагистральных рейсах из Европы и на 29 евро на рейсах внутри Европы, сообщает Reuters. Стоимость реактивного топлива на одного пассажира для рейса из Барселоны в Берлин уже в ближайшее время может вырасти на 26 евро, а для трансатлантического перелета из Парижа в Нью-Йорк - на 129 евро. Несколько медиа цитируют предупреждение главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, сделанное 16 апреля, о том, что запасов реактивного топлива Европе хватит лишь на шесть недель. Международное энергетическое агентство в своем отчете указывает, что запасы достигнут критической точки в июне, если Европа не сможет заменить как минимум половину импорта из Ближнего Востока другими решениями. В своем ежемесячном отчете о рынке нефти Международное энергетическое агентство, консультирующее 32 государства-участника по вопросам энергоснабжения и безопасности, отмечает, что экспорт из региона Персидского залива является крупнейшим источником реактивного топлива на мировом рынке. Нефтеперерабатывающие заводы в странах Азии, например в Индии и Китае, сами зависят от импорта сырой нефти с Ближнего Востока.