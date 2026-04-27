Латвия отметит 36 лет со дня восстановления независимости: заседание Сейма покажут в прямом эфире
4 мая Латвия отметит 36-ю годовщину восстановления независимости. В Сейме пройдет торжественное заседание, на которое приглашены президент, бывшие главы государства, министры, дипломаты и депутаты Верховного совета, голосовавшие за историческую декларацию 1990 года.
Заседание начнется в 12:00, его откроет спикер Сейма Дайга Миериня.
На торжественное заседание Сейма традиционно приглашены президент Эдгар Ринкевич, бывшие президенты и спикеры Сейма, члены Кабинета министров, депутаты Верховного совета, голосовавшие за восстановление независимости Латвийской Республики, а также главы иностранного дипломатического корпуса и представительств аккредитованных в Латвии международных организаций.
Следить за торжественным заседанием можно будет в прямом эфире на сайте Сейма www.saeima.lv, в аккаунтах парламента в социальных сетях Facebook и YouTube, а также в эфирах Латвийского телевидения и Латвийского радио.
4 мая депутаты Сейма также примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Кроме того, в Сейме запланирован торжественный прием для членов Клуба декларации 4 мая.
4 мая 1990 года Верховный совет Латвийской ССР принял декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики", которая стала важным поворотным моментом в процессе восстановления независимости Латвии. С принятием декларации было частично возобновлено действие конституции и восстановлено официальное название государства - Латвийская Республика.
Тогда же начался переходный период к полному восстановлению государственной независимости, который завершился 21 августа 1991 года принятием конституционного закона "О государственном статусе Латвийской Республики".