У концертного зала "Дзинтари" планируют снести общественный туалет: что появится вместо него
У концертного зала «Дзинтари» в Юрмале планируют снести общественный туалет. Власти утверждают, что культурно-исторической ценности у постройки нет, а вместо нее уже проектируют новое здание.
Постройка на улице Турайдас, 1 находится в защитной зоне памятника градостроительства государственного значения — концертного зала. На заседании комитета по вопросам развития и окружающей среды депутатам пояснили, что само здание туалета не имеет культурно-исторической ценности.
Согласно проекту решения, Национальное управление культурного наследия также согласно на снос постройки. Свое согласие планирует дать и дума, поручив муниципальной строительной инспекции следить за тем, чтобы демонтаж проходил в соответствии с правилами Кабинета министров «Общие строительные правила» и «Строительные правила зданий».
Депутатов комитета по вопросам развития и окружающей среды проинформировали, что сейчас ведется проектирование нового здания туалета, «соответствующего погодным условиям».