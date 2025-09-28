Юрмала готовит масштабный проект модернизации концертного зала "Дзинтари". На это уйдет 1 млн евро

Цель проекта — повысить доступность концертного зала «Дзинтари» для различных социально уязвимых групп населения, пенсионеров и особенно для людей с ограниченными возможностями передвижения. Для этого планируется улучшить необходимую инфраструктуру, создавая более комфортные условия для зрителей, артистов и сотрудников на территории концертного зала. При проведении инфраструктурных улучшений будут учитываться правила эксплуатации и сохранения концертного зала «Дзинтари».