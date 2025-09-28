Юрмала готовит масштабный проект модернизации концертного зала "Дзинтари". На это уйдет 1 млн евро
Для улучшения доступности и физической безопасности на реконструкцию Большого зала в «Дзинтари» планируется потратить миллион евро, привлекая финансирование из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), сообщает сайт Юрмальской думы.
Юрмальская дума поддержала заявку SIA Dzintaru koncertzāle на получение средств ЕФРР, которые должны покрыть 85% расходов проекта, то есть 850 000 евро.
Цель проекта — повысить доступность концертного зала «Дзинтари» для различных социально уязвимых групп населения, пенсионеров и особенно для людей с ограниченными возможностями передвижения. Для этого планируется улучшить необходимую инфраструктуру, создавая более комфортные условия для зрителей, артистов и сотрудников на территории концертного зала. При проведении инфраструктурных улучшений будут учитываться правила эксплуатации и сохранения концертного зала «Дзинтари».
Проект также предусматривает разработку культурных программ, ориентированных на потребности целевых групп, способствующих социальной интеграции. Это должно положительно сказаться на местных сообществах, укрепить диалог с социально уязвимыми группами, сократить социальное неравенство через доступ к культурным услугам, а также укрепить культурную идентичность сообщества, стимулировать туризм, предпринимательство, занятость и создание новых рабочих мест.
Если проект будет одобрен и реализован, в концертном зале и на его территории проведут значительные ремонтные работы инфраструктуры. Планируется, что проект будет завершен к 31 декабря 2029 года.