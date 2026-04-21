Латвия выразила протест России после слов Лаврова и сноса памятного знака репрессированным латышам

Министерство указывает, что ни одна из стран Балтии не давала разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России. Эта позиция была официально доведена до временных поверенных в делах российских посольств в Таллине 27 марта, в Риге 31 марта и в Вильнюсе 27 марта.