Латвия выразила протест России после слов Лаврова и сноса памятного знака репрессированным латышам
Министерство иностранных дел Латвии во вторник вызвало временного поверенного в делах посольства России и выразило категорический протест в связи с публичными заявлениями министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанными 18 апреля, о том, что Латвия якобы разрешила использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников на севере России.
В МИД подчеркивают, что высказывания Лаврова являются откровенно ложными. Латвия последовательно отвергает эти утверждения России как полностью необоснованные.
Министерство указывает, что ни одна из стран Балтии не давала разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России. Эта позиция была официально доведена до временных поверенных в делах российских посольств в Таллине 27 марта, в Риге 31 марта и в Вильнюсе 27 марта.
В министерстве также напомнили, что 10 апреля министры иностранных дел стран Балтии распространили совместное заявление о российской дезинформационной кампании. Однако, несмотря на четко выраженную официальную реакцию балтийских стран, Россия продолжает распространять ложь, признали в МИД.
В ходе сегодняшней беседы с временным поверенным в делах России также было выражено резкое осуждение действий городской думы Томска, которая 19 апреля этого года демонтировала в Мемориальном сквере Томска памятные камни жертвам политических репрессий, в том числе памятный камень репрессированным латышам.
МИД подчеркивает, что демонтаж памятных камней наглядно показывает позицию, господствующую в современной России, которая оправдывает преступления советского тоталитарного режима, в том числе незаконную оккупацию соседних государств, бесчеловечные репрессии и массовые нарушения прав человека в отношении жителей этих стран, а также требует от российской стороны объяснений по поводу произошедшего.
Как уже сообщалось, власти Томской области России в ночь на 19 апреля демонтировали в Томском мемориальном парке памятник «Камень скорби», посвященный жертвам сталинских репрессий, а также установленные рядом отдельные памятные знаки репрессированным латышам, литовцам, эстонцам, полякам и калмыкам.
В том числе был убран памятный камень, изготовленный художником Гунтисом Пандерсом и доставленный в Сибирь летом 2011 года по инициативе жителей Сигулды. Надпись на нем на латышском и русском языках гласила: «Пусть камень говорит и скорбит о жертвах политических репрессий — латышах».