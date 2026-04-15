В Видземской больнице родился 200-й ребенок этого года: мальчика назвали необычным именем Родриго
В родильном и гинекологическом отделении Видземской больницы встретили 200-го новорожденного этого года. Ранним утром 14 апреля в 5:27 на свет появился маленький мальчик Родриго — первенец своих родителей, Кристелы и Сандриса. Малыш родился с весом 3,148 килограмма и ростом 54 сантиметра, став прекрасным подарком для своей семьи и всей больницы.
Семья, которая живет в Алое, прибыла в Видземскую больницу поздно вечером 13 апреля, около 23:00. Все это время молодой отец Сандрис был рядом с женой. Участие в родах стало для него эмоциональным переживанием: находясь рядом каждую минуту, он признался, что только теперь по-настоящему понял, насколько тяжелый и ответственный это процесс и насколько удивительно сильна его жена Кристела.
Интересной оказалась и история о том, как родители узнали пол ребенка. Это произошло еще в ноябре, на пятом месяце беременности, однако родители решили сохранить интригу: врач написал пол малыша на листке бумаги, который Кристела и Сандрис открыли вместе только в декабре, на специальной сюрприз-вечеринке, устроенной друзьями. Имя сыну выбрал отец — мальчика назвали Родриго.
Когда молодые родители вернутся домой в Алою, их с нетерпением будут ждать родители мужа — Даце и Таливалдис, которые пообещали стать большой поддержкой в воспитании внука. Трогательный момент произошел и во время видеозвонка сразу после родов, когда мама Сандриса Даце впервые увидела малыша и не смогла скрыть огромную радость от того, что стала бабушкой. Сама Кристела выросла в большой семье, поэтому в будущем супруги хотят еще нескольких детей, чтобы дом был наполнен детскими голосами.