В возрасте 103 лет ушла из жизни легендарная танцовщица Вия Ветра
В возрасте 103 лет ушла из жизни легендарная танцовщица и педагог Вия Ветра, сообщает служба новостей Латвийского телевидения.
Танцовщица и хореограф, родившаяся в 1923 году в Риге, была известна во всем мире своим мастерством в различных танцевальных жанрах, однако больше всего ее узнавали как «жрицу индийского танца из Латвии». Хотя большую часть своей жизни она провела в эмиграции, ее имя ярко вписано в культуру Латвии.
Последние годы жизни Ветра провела в Нью-Йорке, однако каждый год посещала Латвию и участвовала в концертах, которые проходили в рамках мероприятий, организованных фондом ее имени.
Достигнув столетнего возраста, Ветра по-прежнему излучала энергию и жизненную силу. Как ей удавалось сохранять эту жизнеспособность? Ее секрет был прост: оставаться любознательной на протяжении всей жизни, постоянно учиться новому и ценить те маленькие дары, которые преподносит жизнь.
Легендарная латышская танцовщица будет кремирована в Америке, а ее прах будет захоронен на родине. Мечтой Вии было обрести покой в родной стране.