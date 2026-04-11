Одна лицензия на всю Латвию: в стране готовят серьезные перемены для такси
В Латвии хотят серьезно изменить правила работы такси: вместо нынешней раздробленной системы планируется ввести единую лицензию на всю страну. Это должно упростить работу перевозчиков, сократить бюрократию и сделать услугу более понятной и доступной для пассажиров.
Новые предложения подготовили Автотранспортная дирекция совместно с Министерством сообщения. Суть реформы в том, чтобы лицензирование больше не было разбросано по разным самоуправлениям. Предполагается, что разрешение на работу будет выдавать одно государственное учреждение, а правила станут едиными для всей Латвии.
По замыслу министерства, переход к новой модели будет происходить постепенно. Одновременно планируется доработать общую информационную систему и привести регулирование в соответствие с современными цифровыми решениями, которые уже давно используются в сфере перевозок.
Министр сообщения Атис Швинка заявил, что единая система лицензирования должна стать шагом к более современной, честной и удобной для людей модели перевозок. По его словам, это позволит сократить лишнюю бюрократию, улучшить доступность услуги по всей стране и одновременно дать самоуправлениям возможность получать большие доходы.
Для пассажиров это может означать более простую и понятную систему, в которой не будет разных правил в зависимости от самоуправления. В министерстве считают, что за счет снижения административных расходов и уменьшения числа пустых поездок перевозчики смогут работать эффективнее, а это со временем может сказаться и на ценах.
Ожидается, что услуга станет доступнее не только в крупных городах, но и в регионах, где с такси сейчас нередко возникают проблемы. Кроме того, власти рассчитывают, что единая система данных позволит лучше контролировать отрасль, сделает ее прозрачнее и повысит доверие пассажиров.
Изменения обещают преимущества и самоуправлениям. После централизации лицензирования им больше не придется тратить ресурсы на сложный административный процесс — вместо этого можно будет сосредоточиться на контроле перевозок, общественном порядке и планировании городской мобильности. При этом муниципальная полиция и Служба транспортного контроля Рижской думы сохранят важную роль в надзоре за такси.
Для самих водителей и компаний новая модель тоже может оказаться выгодной. Одна лицензия на всю Латвию означает меньше формальностей, меньше расходов и больше свободы в работе. Перевозчики смогут брать и завершать поездки в разных местах страны без лишних ограничений, что должно сократить холостые пробеги и повысить эффективность.
Отдельно планируется урегулировать работу цифровых платформ. В частности, предлагается установить потолок комиссии на уровне 15%. По мнению авторов реформы, это поможет сделать рынок более справедливым и лучше защитить интересы как водителей, так и пассажиров.