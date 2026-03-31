Истребители союзников отреагировали на воздушную угрозу в небе Эстонии
В ночь на вторник Силы обороны зафиксировали возможную воздушную угрозу вблизи границ на северо-востоке и юге Эстонии и разослали оповещение жителям этих регионов через систему EE-ALARM и мобильные приложения.
В течение ночи несколько дронов, вызвавших тревогу, вошли в воздушное пространство Эстонии, в связи с чем зона опасности была расширена и на другие регионы, включая центральную и северную Эстонию. Рано утром, до 6 часов, угрозу объявили миновавшей, а тревогу отменили.
Воздушная угроза была вызвана дронами, которые приблизились вплотную к границам Эстонии и вошли в ее воздушное пространство.
На угрозу со стороны дронов также отреагировали истребители союзников, патрулирующие воздушное пространство Эстонии в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.
По предварительной оценке, это были украинские дроны, которые непреднамеренно попали в воздушное пространство Эстонии в рамках ночной воздушной атаки в направлении России. Подобные инциденты являются прямым следствием полномасштабной агрессивной войны, развязанной Россией против Украины в феврале 2022 года.