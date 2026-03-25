Выборы в Сейм еще не начались, а скандал уже есть: в Латвии спорят, кто и как будет считать голоса
Начатый Европейской прокуратурой (EPPO) уголовный процесс по подозрению в мошенничестве при закупке информационных технологий на сумму 1,5 миллиона евро вызвал ажиотаж в преддверии предстоящих осенью выборов в Сейм.
Государственная полиция посетила с проверками две компании, участвовавшие в разработке систем подсчета голосов, VELIS и SKENIS, но пока неясно, может ли эта закупка ИТ повлиять на безопасность конкретных инструментов. Президент Эдгар Ринкевич заявил, что подсчет голосов должен проводиться вручную, и несколько фракций Сейма склонны согласиться с этим подходом. Но действительно ли выборы связаны с риском? На вопрос Delfi о том, рассматривается ли дело о закупке ИТ-оборудования как репутационный риск или как риск для безопасности выборов, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис ответил, что на данный момент речь идет скорее о репутационной угрозе - любая негативная информация создает неблагоприятный фон, хотя с практической точки зрения комиссия не видит оснований опасаться за безопасность. Во вторник на встрече с журналистами Звиедрис заявил, что в настоящее время он больше склоняется к ручному подсчету голосов и может призвать Сейм принять соответствующее решение.
"Заявление президента вызывает беспокойство не у меня лично, а у людей, которые хотят подать заявки, но уже начинают думать, - сказал руководитель избирательной комиссии Валкского края Роланд Растакс. - Я думаю, в этом заявлении президента есть несколько неточных аргументов, потому что проблема была не в самой программе, а в передаче и обмене данными. Само сканирование работало как положено. Сегодня один из давних сотрудников пришел и сказал, что теперь, если мы будем считать вручную, возникнут более серьезные проблемы, чем если бы мы использовали программу сканирования".
Он указывает на человеческий фактор при ручном подсчете голосов. ЦИК, говоря о преимуществах и недостатках ручного подсчета голосов и системы SKENIS, также отмечает, что при ручном подсчете более высока вероятность человеческой ошибки. Глава избирательной комиссии Южнокурземского края Даце Зукуле отмечает, что в ее крае скоро закончится прием заявок на работу на избирательные участки, и, похоже, "везде все будет". Она слышала о каком-то особом беспокойстве среди потенциальных сотрудников. Некоторые члены комиссии были бы рады подсчитывать голоса вручную: "Они даже предпочитают ручной подсчет программе".