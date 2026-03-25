Выборы в Сейм еще не начались, а скандал уже есть: в Латвии спорят, кто и как будет считать голоса

Государственная полиция посетила с проверками две компании, участвовавшие в разработке систем подсчета голосов, VELIS и SKENIS, но пока неясно, может ли эта закупка ИТ повлиять на безопасность конкретных инструментов. Президент Эдгар Ринкевич заявил, что подсчет голосов должен проводиться вручную, и несколько фракций Сейма склонны согласиться с этим подходом. Но действительно ли выборы связаны с риском? На вопрос Delfi о том, рассматривается ли дело о закупке ИТ-оборудования как репутационный риск или как риск для безопасности выборов, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис ответил, что на данный момент речь идет скорее о репутационной угрозе - любая негативная информация создает неблагоприятный фон, хотя с практической точки зрения комиссия не видит оснований опасаться за безопасность. Во вторник на встрече с журналистами Звиедрис заявил, что в настоящее время он больше склоняется к ручному подсчету голосов и может призвать Сейм принять соответствующее решение.