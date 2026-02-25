В Риге появятся новые места для голосования на выборах в Сейм - в том числе и в зоопарке

110 участков, то есть 70% от общего числа, будут доступны для избирателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Муниципальная избирательная комиссия Риги призывает перед походом на выборы ознакомиться с ближайшим доступным избирательным участком. Также напоминается, что избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на участок, смогут подать заявку на голосование по месту своего нахождения на территории Риги.